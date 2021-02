Angola: La Police nationale disperse 150 manifestants à Luanda

Luanda — La Police nationale a réprimé jeudi 4 février une nouvelle tentative de manifestation organisée par au moins 150 jeunes dans une intention de saboter les célébrations du jour qui marque le début de la lutte armée pour la liberté nationale, dans la capitale du pays.

Il semble qu'ils exprimaient leurs mécontentements sur la prétendue mauvaise gouvernance, souhaitant avoir de l'emploi dans la fonction publique et voir une amélioration des conditions sociales. C'est dans ce sens que les manifestants prétendaient marcher jusqu'à cent mètres du palais présidentiel, une finalement action repoussée par les forces de l'ordre.

C'est à 11 heures du matin que ces jeunes ont commencé à se regrouper à côté du cimetière de Santa Ana, dispersés par la Police, ils optèrent à commettre des actes de vandalisme dans certaines rues de la ville, brûlant des pneus et déposaient des ordures et divers obstacles sur les routes, et ils s'attaquaient en même temps aux biens publics.

La marche a abouti à une confrontation entre les manifestants et les forces de l'ordre, et les manifestants en fuyant, ont commis de nombreuses irrégularités sur l'avenue Brasil.

Ce groupe de manifestants ne respectaient aucunement les mesures de biosécurité, la distanciation sociale et d'autres règles sanitaires, a appris l'Angop d'une bonne source.

Face à ces actes illégaux, les forces de l'ordre devaient agir puissamment pour maintenir l'ordre public, a souligné l'officier de la Police nationale.

Deux jeunes porteurs d'une machette ont été arrêtés pendant cette manifestation, a-t-il informé.

Ces actes visent donc à déstabiliser et à créer une séparation entre les citoyens, mais la Police prendra des mesures nécessaires pour contenir de telles pratiques dans la société.

