Afrique: Banque africaine de développement - La communicante sénégalaise Nafissatou DIOUF démissionne pour convenance personnelle.

Après quelques années de bons et loyaux services au siège de la banque africaine de développement où elle était aux commandes du pôle Communication, au lendemain du départ au pas de charge du duo bling-bling Kibazo-John Philipp, la communicante sénégalaise Nafissatou DIOUF a pris l'option de quitter l'institution financière panafricaine dorée.

Dans un post parvenu à Confidentiel Afrique, l'ex journaliste et représentante de revues américaines influentes à Dakar informe : << Je tenais à vous informer de ma décision de quitter la Banque. Le moment est venu pour moi d'explorer de nouveaux horizons.J'ai beaucoup apprécié mon expérience de consultante, cheffe de division et directrice de la communication par intérim de la Banque.Je mesure la chance que j'ai eue de travailler avec des esprits brillants, qui ont véritablement à cœur d'œuvrer au développement économique et social de l'Afrique. Je pense avoir laissé un héritage qui aidera à maintenir un niveau d'exigence élevé en termes de stratégie éditoriale et de communication>>.

Sa cooptation à la tête du pôle de Communication, intervenue dans un contexte de brouillage de ce département stratégique, après l'épisode douloureux de l'équipée Joel Kibazo- John Philippe, avait été perçue comme une véritable bouée de sauvetage dans le milieu des initiés des bons codes de la communication institutionnelle africaine.

Nafissatou DIOUF avait rouvert le turbo et apaisé le climat délétère entre le pôle de communication et certains médias africains, surtout francophones. Nafi s'était beaucoup investie à ripoliner l'image de la banque au détour des sommets à travers le continent. Comme on dit souvent, elle a joué sa partition.

Cooptée comme Directrice par intérim de la Communication, Nafissatou Diouf s'est évertuée à remercier ses collaborateurs avec qui elle a abattu un travail remarquable et bien accompli.

Extrait de son post : << Lorsque je repense à ces dernières années, une citation de Michael Jordan me vient à l'esprit : « Le talent apporte des victoires, mais le travail d'équipe et l'intelligence permet de gagner des championnats. »

Félicitations à vous tous qui formez une équipe remarquable ! Nafissatou Diouf est déjà dans un futur pas lointain, car, elle a hâte de vivre sa nouvelle activité professionnelle. En tant qu'égérie de la Com, sa carrière brillera. A coup sûr. Nafi , tu nous manqueras beaucoup.