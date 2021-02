Ile Maurice: Le New Grove Emotion élu meilleur rhum du monde

Le rhum New Grove Emotion. Fin connaisseur ou simple amateur de rhum et spiritueux, si ce nom ne vous disait rien jusqu'ici, sachez qu'à présent, vous risquez d'en entendre parler, et sans doute même de l'accueillir sur votre table. Et pour cause : ce rhum mauricien a remporté le premier prix aux International Sugarcane Spirits.

Le New Grove Emotion (Oldest Rum aged Since 1969) a été récompensé de la Canne d'Or, la plus haute distinction du concours. Ce dernier tend à devenir le plus prestigieux au monde dans le domaine des spiritueux de canne, en vue de promouvoir la richesse culturelle et la pluralité de cette industrie.

Ce rhum mauricien, qui se distingue grâce à son essence fruitée et puissante, ses notes pâtissières et beurrées et ses pointes d'agrume et d'épices douces, a séduit les membres du jury composé de 40 experts, issus de 17 pays et de quatre continents. Un format inédit également, puisque basé sur une dégustation patiente: les juges ont testé les échantillons pendant un mois. Autant dire que c'était du lourd.

Une reconnaissance non négligeable puisque plus de 280 spiritueux de canne, en provenance de 43 pays, répartis au sein de 16 catégories (craft rums, rhum pur jus ou de mélasse... ) étaient inscrits pour cette toute première édition. La médaille d'or a représenté la 2e position. Cette dernière a été discernée au «H.S.E. Très Vieux Rhum Agricole VSOP» de la Martinique, suivi du rhum «Savanna Single Cask Grand Arôme Chai Humide 12 ans» de La Réunion.

Cette victoire annonce de beaux jours pour la marque New Grove. Une distillerie 100 % mauricienne, qui fabrique des rhums légers ou traditionnels. Santé !