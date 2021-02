Algérie: CS Constantine - Miloud Hamdi s'engage avec le Club Constantinois !

Présenté aujourd'hui à la presse, l'ancien coach de l'USM Alger, avec qui il a remporté le titre de champion d'Algérie en 2016, a paraphé un contrat de 18 mois avec le CS Constantine !.

"Je suis venu au CSC avec l'objectif de gagner"

Juste après la signature de son contrat, le coach Hamdi a animé la traditionnelle conférence de presse, où il est revenu sur la situation actuelle du club Constantinois ainsi que de ses objectifs : "On va travailler main dans la main, avec Yacine Bezzaz et le staff pour sortir le club de cette situation qui est difficile, tout passe avec le travail", avant d'ajouter : "Je trouve que l'équipe du CSC est intéressante, y a des joueurs de la qualité, l'objectif numéro un c'est de faire un groupe solide malgré les plusieurs départs et arrivées au sein de cette équipe. On fera en sorte à ce que tous les joueurs participent au projet du club, c'est l'une de mes tâches principales. La situation elle est difficile mais pas compliquée, chaque club connaît des moments de faiblesse et de gloire, mais il ne faut pas s'alarmer, il faut patienter, c'est pas avec une baguette magique que le club retrouvera son lustre d'antan".

"Je suis venu au CSC avec l'objectif de gagner, et non pour jouer le maintien parce que ça ne m'intéresse pas, j'ai été sollicité par plusieurs clubs pour maintenir leur club au milieu de tableau, mais le projet n'était pas intéressant, mais j'étais intéressé de travailler avec Yacine Bezzaz que tout le monde connait, un vrai connaisseur qui aime gagner, on est sur la même longueur d'onde lui et moi, donc notre objectif c'est de gagner", a-t-il déclaré.

Chose notable, le coach de 49 ans sera présent lors du match face à l'US Biskra, afin de superviser sa nouvelle équipe.