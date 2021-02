Ile Maurice: Conseil des ministres | Transport en commun - des subventions pour installer des caméras CCTV dans les autobus

Le gouvernement va mettre en place l'allocation de subventions pour le Bus Modernisation Scheme pour l'installation des caméras de surveillance CCTV. Le but est d'assurer la sécurité à bord des autobus pour les passagers comme pour le personnel. Il va falloir prouver que les caméras fonctionnent et que les autobus soient vérifiés avant que l'allocation ne soit déboursée. Tous les autobus qui seront importés devront bientôt avoir les caméras CCTV déjà embarquées.

Réseaux sociaux : l'ICTA va faire une consultation

L'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) va mener des consultations auprès du public pour des propositions d'amendements à l'ICT Act afin de tenter de diminuer la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et leur abus.

COMESA : protection douanière sur certains produits importés

Les Soyabean oil, sunflower oil et blended oil des pays du COMESA seront protégés durant une année. En effet, la taxe douanière de 10 % sur ces produits sera suspendue. Le Customs Tariff (Amendment of Schedule) (No. 2) Regulations 2021 sera amendé pour prendre cette mesure en considération, et cela à partir du 22 février 2021.

Nomination : la directrice de la CDU élue au Comité d'experts africain des droits et du bien-être des enfants

Karoonawtee Chooramun, la directrice de la Child Development Unit (CDU) tombant sous la tutelle du ministère de l'Egalité des genres et du bien-être de la famille, a été élue représentante de Maurice à l'African Committee of Expert on the Rights and Welfare of the Child. Les autres membres élus sont l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola, la Mauritanie, le Nigeria et le Burkina Faso.