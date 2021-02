Afrique: Contre la Covid-19 et l'extrémisme religieux - Antonio Guterres et Latifa Ibn Ziaten lauréats du Prix Zayed

Le Secrétaire Général de l'Onu, Antonio Guterres et l'activiste franco-marocaine, Latifa Ibn Ziaten sont les deux lauréats du Prix Zayed 2021. Selon un communiqué de presse, le premier a été distingué pour ses initiatives importantes pour la paix notamment la lutte contre les discours de la haine et violence, la modernisation des pratiques de maintien de la paix des Nations Unis et son appel et initiative mondiale pendant la pandémie de Covid-19.

«En sa qualité de Secrétaire Général des Nations Unis Mr Guterres a été l'instigateur de nombreuses initiatives tant individuelles que conjointes visant à mettre fin aux violences de l'humanité et des violations contre la nature», a déclaré le Juge, Mohamed Adelsalam, par ailleurs Secrétaire général du Comité de haut niveau pour la fraternité humaine (Hchf), qui fait également partie du jury où a siégé Adama Dieng, ancien conseiller spécial sur la prévention des génocides.

La seconde lauréate, Latifa Ibn Ziaten est une mère de famille et militante activiste franco-marocaine dévouée à la sensibilisation contre l'escalade de l'extrémisme religieux. Cet engagement est né après le décès de son fils, Imad, dans une attaque terroriste. Depuis lors, Latifa est devenue une militante active de la société civile reconnue en France et au-delà; travaillant avec les familles et communautés à la prévention de la radicalisation de la jeunesse et à diffuser des messages de paix, de dialogue et de respect mutuel.

Selon le communiqué, c'est le Pape et le grand Imam d'Al-Azhar, le docteur Ahmed Al-Tayeb qui ont conjointement présenté les Prix lors d'une cérémonie virtuelle, le 4 février 2021, qui est la journée internationale de la fraternité humaine.

Le Prix feu Seikh Zayed vise à vulgariser les valeurs humanitaires partagées par le fondateur des Emirats Arabes Unis.