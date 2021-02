Afrique: Sommet mondial sur l'adaptation aux changements climatiques - Macky Sall liste les trois priorités du Sénégal

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a pris part à la session d'ouverture du premier Sommet mondial sur l'adaptation aux changements climatiques, qui s'est déroulé du 25 au 26 janvier dernier, en visioconférence. Dans son discours, le président de la République a mentionné les trois priorités du Sénégal dans le domaine du climat que sont, selon un communiqué de presse, « l'énergie durable, la reforestation et la restauration de la biodiversité et 3 la lutte contre l'érosion côtière ». A ce titre, il a appelé à « un meilleur accès aux mécanismes de financement bilatéraux et multilatéraux ».

Présidée par le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, cette rencontre de haut niveau a enregistré la participation de plus de 30 leaders mondiaux, 50 ministres et 50 organisations internationales. Ces derniers ont d'ailleurs souligné « l'importance de l'adaptation aux changements climatiques ».

« À la fin du sommet, le programme d'action pour l'adaptation a été adopté, ce qui devrait permettre d'accélérer les mesures d'adaptation dans les années à venir », note la même source.

En marge de ce sommet, une autre session spéciale sur l'adaptation aux changements climatiques en Afrique a été dirigée par Mme Sigrid Kaag, ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement des Pays-Bas. Il a été l'occasion pour les représentants des pays africains et européens ainsi que les institutions financières internationales de s'engager à investir davantage dans l'adaptation.

Assane Sow, photographe au Soleil, primé

D'après toujours le communiqué de presse, le Sommet sur l'adaptation aux changements climatiques, en particulier la session sur l'adaptation en Afrique, a suscité beaucoup d'attention au Sénégal. « Le hashtag #adaptafrica a été utilisé 395 fois dans des (re)tweets, dont la plupart des messages (141) au Sénégal. Ces tweets ont été diffusés 3,49 millions de fois sur les lignes de temps 1,13 utilisateurs de twitter », informe ledit communiqué.

A noter par ailleurs, qu'en plus de la table ronde virtuelle, l'ambassade des Pays-Bas a parallèlement organisé un concours photos sur le thème de l'adaptation aux changements climatiques à l'approche du sommet. Au final, pas moins de 57 photos ont été soumises. Les photos ont montré de nombreuses initiatives différentes au Sénégal pour être plus résistant au changement climatique. Le prix du public a été remporté par Boubacar Demba Baldé. Mais, le jury a choisi les photos d'Assane Sow (Le Soleil) et de Mme Ndoumbé Niang comme gagnantes. Ces derniers recevront un lot de produits durables, note le communiqué.