Afrique: CHAN 2020 - Naby Camara (Guinée) - « On a perdu une bataille, mais pas encore l'objectif »

Eliminée en demi-finale, la Guinée veut finir sur une bonne note en montant sur le podium du CHAN 2020.

Le Syli de la Guinée sera face au Cameroun ce samedi dans le cadre du match de la 3ème place du CHAN 2020. Terminer sur une note positive, ce sera l'objectif du Cameroun et de la Guinée au moment où les deux formations vont fouler la pelouse du stade de la Réunification de Douala. Battus en demi-finale du CHAN Total 2020, Lions Indomptables et Syli National vont tenter de se hisser sur la 3e marche du podium de la compétition.

Naby Camara, le capitaine de Guinée et ses coéquipiers entendent donner tout ce qu'ils ont dans le ventre ce samedi pour remporter la petite finale qui les oppose au Cameroun.

« Sincèrement, le football ça se passe dans la tête. On est là pour un objectif, on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Après, il faut s'en remettre et jouer cette troisième place. On a perdu une bataille, mais pas encore l'objectif. On va garder la même ambiance, la même dynamique, et surtout on reste concentré. Un entraîneur ne peut pas demander aux joueurs de blesser les autres. Mais tout le monde était engagé et le défenseur n'est pas bien arrivé. Le défenseur malien voulait anticiper au regard de l'engagement, mais l'entraîneur ne peut pas donner ce genre de consigne. Le match contre le Cameroun ne sera pas facile, mais on veut rentrer avec cette médaille. Le fait qu'on dise que l'équipe camerounaise n'est pas sereine est un piège pour nous. Ils ont perdu en demi-finale, ils jouent à domicile et ils ont aussi envie de cette médaille. On va les respecter et faire tout notre possible pour obtenir aussi cette médaille. Donc chacun va jouer avec ses armes. »