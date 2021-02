Angola: Le MPLA appelle à l'unité et à la réconciliation nationale

Luanda — Le MPLA a lancé vendredi, à Luanda, un vibrant appel à l'unité et à la réconciliation entre les Angolais, en sollicitant la confiance dans les mesures du Président de la République en faveur du développement politique, économique et social du pays.

Le parti au pouvoir en Angola a réagi, dans un communiqué, à la tentative d'invasion et de saisie d'un poste de Police par environ 300 personnes, qui a eu lieu dans la nuit du 30 janvier, dans la ville diamantifère de Cafunfo, province de Lunda Norte.

L'action, que les autorités angolaises qualifient de «rébellion», a entraîné, selon les données officielles, la mort de six «envahisseurs» et la blessure de deux agents entre les forces de défense et de sécurité.

Dans sa déclaration, le Bureau politique du MPLA invite les jeunes, dans le sens d'embrasser les «nobles causes» liées à leur dépassement culturel, à leur formation académique et professionnelle et à leur insertion dans la société et "qu'ils ne fassent pas de l'émeute leur mode de vie".

En même temps qu'il appelle les jeunes à ne pas se laisser emporter par les promesses de ceux qui «n'ont pas et n'ont jamais eu de projet politique crédible» pour l'Angola, le MPLA prévient que l'émeute ne garantira pas le pain, les emplois, le logement, ainsi que le bien- être des familles.

"L'ouverture démocratique qui a vraiment été vécue en Angola depuis les dernières élections qui ont élu le camarade João Lourenço à la présidence de la République est quelque chose qui est là pour demeurer, qui devait être approfondie et améliorée dans l'intérêt du pays et des Angolais", lit-on dans ce document.

Dans sa note, le MPLA déplore que cette plus grande liberté de la presse, d'expression, de réunion et de manifestation, «sert à promouvoir le non-respect de la Constitution et de la loi, des symboles nationaux, du non-respect de l'autorité instituée, du non-respect pour le patrimoine public et la propriété privée».

Pour le MPLA, qui inclut dans ce «chœur à voix» le principal parti d'opposition (UNITA) et certaines organisations de la société civile, cette position est dangereuse pour la stabilité politique et sociale et contraire au bon environnement des affaires qui attire les investissements privés, qui a créé ces derniers temps.

Dans sa réaction à ce qui s'est passé, le MPLA reconnaît qu'il existe des asymétries régionales dans le développement socio-économique de l'Angola, mais souligne que ces asymétries remontent à la période de la colonisation portugaise.

Les premiers colons ont installé leurs camps sur la côte nord, progressant vers le sud, le centre et l'est, un processus d'occupation et de développement qui a duré des centaines d'années, souligne le communiqué.

"Il n'est ni réaliste ni juste de penser qu'en 45 ans à peine, les gouvernements successifs de l'Angola indépendant auraient déjà dû corriger ces asymétries, que les Portugais n'ont pu corriger pendant plus de cinq siècles", ajoute-t-il.

Pour le MPLA, ce qui a été vu dernièrement en Angola, "est une tentative de diviser les Angolais, incitant au tribalisme, au régionalisme, à rompre l'unité nationale, si bien préservée jusqu'à présent".

