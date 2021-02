Ile Maurice: Au Sun Trust aujourd'hui - Le MSM lance sa riposte

Quelque 3 000 personnes devraient prendre position aujourd'hui au Sun Trust, le quartier général du Mouvement socialiste militant (MSM). D'abord, il y aura la réunion du bureau politique réservée aux cadres du parti soleil suivie par celle du comité central «élargi.» D'ordinaire, la rencontre du comité central est destinée uniquement aux délégués de cette instance, mais aujourd'hui, tous les membres des comités régionaux sont invités à écouter les explications et les consignes de Pravind Jugnauth, le leader du parti.

D'après un député, ce sont les sujets d'actualités qui seront abordés. «C'est souvent le cas à chaque comité central», souligne-t-il. Cependant, d'après nos renseignements, avec un comité central élargi, le chef du parti donnera des consignes pour contrecarrer les attaques qui viennent de l'opposition, des «Avengers» et des internautes sur les réseaux sociaux. Et toujours lors de cette réunion, Pravind Jugnauth devrait réitérer une nouvelle fois sa confiance en Yogida Sawmynaden et demander à ses troupes d'en faire autant tout en s'organisant dans les différentes circonscriptions afin d'essayer de neutraliser l'action de l'opposition, plus particulièrement du Parti travailliste. Les rouges de Navin Ramgoolam entament une série de réunions dans les différentes circonscriptions en marge du rassemblement du 13 février à Port-Louis.

D'ailleurs, Pravind Jugnauth était aux côtés de son ministre du Commerce et de Leela Devi Dookun-Luchoomun pour animer une réunion de mobilisation jeudi soir à Saint-Pierre. Encore une fois, il a défendu Yogida Sawmynaden et son gouvernement tout en affirmant que tout ce qui est rapporté dans la presse est l'oeuvre de l'opposition. Une personne présente lors de cette réunion affirme que le Premier ministre était «serein.» D'après cette personne, Pravind Jugnauth a déclaré que les avocats qui se sont autoproclamés «Avengers» ne sont pas dignes pour être des «scavengers.»

En prélude de la réunion de ce samedi, d'autres ministres ont animé des réunions dans leurs circonscriptions respectives. Il nous revient que le secrétaire général du MSM, Nando Bodha a sillonné Vacoas-Floréal au cours de la semaine alors que le comité régional du MSM au numéro 10 a également tenu une réunion jeudi soir avec comme invité d'honneur, le ministre de la Santé, Kailash Jagutpal.

Pour avoir plus de monde lors de la réunion de ce samedi, des conseillers des villages proches du MSM s'organisent également entre eux. Quelques-uns ont loué des autobus ou des vans pour faire le déplacement jusqu'au quartier général du parti. Par ailleurs, pour booster cette nouvelle stratégie, des députés et des ministres ont eu comme consignes de défendre le bilan du gouvernement durant leurs sorties publiques et surtout en présence de la télévision nationale.