Angola: Les nouvelles infections au VIH sont en baisse à Cuanza Norte

Ndalatando — 884 nouveaux cas positifs de VIH-Sida ont été dépistés en 2020, dans la province de Cuanza Norte, soit 151 cas de moins par rapport à l'année 2019, selon les données du Programme provincial de lutte contre le sida.

Au cours de la même période, la province a enregistré 46 décès causés par la maladie, c'est-à-dire, 12 cas de plus qu'en 2019.

La tranche d'âge la plus touchée par ce virus varie de 25 à 49 ans, et sur 12.219 personnes dépistées, il y a 490 infectées, ensuite viennent les femmes enceintes qui, sur 12.594 tests réalisés, on trouve 142 femmes séropositives.

Dans le cadre de la lutte contre le sida, les autorités sanitaires ont renforcé les campagnes de sensibilisation dans les communautés, surtout chez les jeunes pour qu'ils prennent conscience du risque et des conséquences de cette maladie.

