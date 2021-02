Madagascar: Education nationale - Les examens officiels prévus au mois de juillet

Les examens officiels du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) et du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) se dérouleront au mois de juillet. C'est ce qu'affirment des sources officieuses. « Les épreuves du CEPE sont prévues se tenir le 6 juillet, et celles du BEPC, du 19 juillet au 23 juillet », indique une source, à la fin d'une réunion du ministère de l'Éducation nationale et des établissements scolaires privés, au cours de cette semaine.

Le calendrier et l'ouverture des inscriptions devraient être annoncées, incessamment. En tout cas, cela ne devrait plus tarder si les dates d'examen sont fixées au mois de juillet. Les organisateurs des examens ont besoin d'une marge de temps pour les préparatifs.

Aucun changement

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique publiera, certainement, le calendrier de l'examen du baccalauréat, ainsi que les dates d'inscription, lorsque les calendriers du CEPE et du BEPC seront communiqués officiellement. Habituellement, les épreuves du baccalauréat ont lieu trois semaines après celles du BEPC.

Aucun changement ne sera apporté aux examens officiels, même si le ministère y a songé, selon une source auprès de ce ministère. Ces réformes étaient, d'ailleurs, le principal sujet de discussion lors des rencontres entre les responsables de ce ministère et ceux des écoles publiques. « Le ministère a proposé la présentation d'un bulletin de note dans les dossiers à fournir, pour éviter notamment, que des élèves n'appartenant pas à une classe d'examen y participent. Mais vu le contexte actuel, dont la pandémie qui a renforcé la dégradation du niveau des élèves, le système éducatif déplorable, cette reforme est non réalisable », lance Célin Rakotomalala, directeur national des écoles privées.

Ce qui est incontestable, c'est que le niveau des élèves est déplorable. Des épidémies, celle de la peste et celle du coronavirus, et la grève des enseignants ont perturbé l'enseignement, ces quatre dernières années. Les années scolaires étaient trop courtes, les programmes scolaires n'ont pas été achevés, car il a fallu interrompre les cours. Il leur manque les bagages nécessaires pour passer au niveau supérieur. Par ailleurs, la mauvaise qualité de l'enseignement n'est pas sans conséquence. On ne peut pas avoir un bon résultat avec des personnes qui n'ont pas suivi de formations en pédagogie, pour assurer l'enseignement.