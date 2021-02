Afrique: Madagascar pour une représentation équitable au sein de la Commission de l'Union Africaine

Le Ministre des Affaires étrangères, Liva Tehindrazanarivelo, a pris part jeudi dernier, à la 38e session ordinaire, organisée en visioconférence, du Conseil exécutif de l'Union africaine, en prélude au Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union prévu pour les 6 et 7 février prochains et placé cette année sous le thème : «Arts, Culture et Patrimoine : des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons». Lors de son allocution, le Ministre Tehindrazanarivelo a exprimé la reconnaissance du gouvernement malgache pour le soutien de l'Union africaine en réponse à la crise humanitaire.

Transfert. Madagascar fait partie des seize États membres de l'Union qui ont été touchés par diverses crises humanitaires au cours de l'année 2020. Il a, à cet égard, bénéficié d'une aide financière de 100 000 dollars américains, dont le transfert est en cours, pour faire face à ces défis. Madagascar a également bénéficié, en juillet 2020, de l'appui de l'Union Africaine à travers l'« African Risk Capacity », agence spécialisée de l'Union africaine, au titre d'une police gouvernementale pour la sécheresse et d'une réplique au cyclone tropical.

Catastrophes naturelles. A cette occasion, Liva Tehindrazanarivelo a également rappelé les dons de fournitures médicales contre le Covid-19 émanant du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique). « Au nom du peuple malagasy, je remercie l'Union africaine pour ces gestes de solidarité et souhaite que l'Afrique soit résiliente aux catastrophes naturelles grâce aux efforts et aux entraides de ses propres citoyens », a déclaré le Chef de la diplomatie malagasy.

Victime. Pour le reste, le Ministre a saisi cette occasion pour afficher son soutien au rapport du Sous-comité du comité des représentants permanents (Corep) sur les questions d'audit, qui fait part des préoccupations sur la faible représentation de beaucoup d'États membres au sein de la Commission de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie malagasy a relevé que Madagascar fait partie des victimes de cette injustice et a soutenu la proposition de mettre en place un système de quota qui assure un nombre fixe de postes à chaque État membre, majoré du volume de contribution au budget de l'Union.

Equitable. Madagascar plaide, en effet, pour une représentation équitable de tous les États membres dans l'attribution des postes au sein de la Commission de l'Union africaine. Cette position de Madagascar entre dans le cadre du renforcement de la présence des Malagasy dans les organisations internationales, qui fait partie intégrante des attributions de la diplomatie malagasy

Rapports. A travers cette session virtuelle, les participants ont examiné, entre autres, le rapport de la quarante et unième session ordinaire du Corep, le rapport annuel sur les activités de l'Union et de ses organes, le rapport sur la réponse de l'Union africaine à la pandémie de Covid-19 en Afrique, le rapport intérimaire sur l'opérationnalisation du Centre d'excellence africain pour les marchés inclusifs (AIMEC), les rapports des comités du Conseil exécutif et des comités ad hoc ainsi que le rapport du Comité ministériel sur les candidatures africaines au sein du Système international.