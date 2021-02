Madagascar: Christian Ntsay à La Réunion - Pas de démission ni de PM par intérim

Le Premier ministre a joué au basket-ball avec les sous-officiers en début de cette semaine.

Le Premier ministre est à La Réunion pour un contrôle de son état de santé pendant que l'opposition suppute sur sa démission.

L'Etat de santé du Premier ministre a fait l'objet de tous les fantasmes depuis quelques jours. Des bruits ont couru que Christian Ntsay serait mal en point. Dans le camp de l'opposition, un tel bruit est une aubaine pour échafauder des scénarii de vacance de poste à la tête du gouvernement. Sur les ondes de l'émission « Miara-Manonja », le sujet a préoccupé les détracteurs du régime. Ces derniers véhiculent une hypothétique démission du Premier ministre. Mais l'information est vite démentie du côté de Mahazoarivo. Aucune démission du chef du gouvernement n'a eu lieu à aucun moment, a rassuré le palais, hier. « C'est une calomnie mensongère », a soutenu le bureau du Premier ministre dans une missive.

Sport. Toutefois, une source auprès de Mahazoarivo a affirmé que Christian Ntsay est actuellement à La Réunion. Il y effectue un contrôle médical, ont ajouté nos sources. En septembre dernier, le chef du gouvernement a déjà mis le cap pendant quelques jours sur cette île française pour un autre contrôle de santé. Pourtant, son état n'a rien de si inquiétant aujourd'hui, confient nos sources. Et pour preuve, en début de semaine, il a participé aux activités sportives dans le cadre de la célébration de la journée des officiers à Mahazoarivo. Et Christian Ntsay a affiché encore une bonne forme. Il serait de retour d'ici peu, a-t-on ajouté, pour regagner son bureau à Mahazoarivo.

Rumeurs. Cette sortie de Christian Ntsay anime les débats politiques au pays avec en toile de fond des bruits concernant les relations entre les deux chefs de l'exécutif. Des rumeurs ont couru selon lesquelles le courant passe mal entre Andry Rajoelina et son Premier ministre. Et si un tel cas est avéré, en effet, il peut affecter de plein fouet le fonctionnement de l'exécutif. Mais, une fois de plus, on dément un tel scenario pour affirmer que les relations entre le président de la République et le chef du gouvernement sont bel et bien au beau fixe. Soit du côté d'Iavoloha qui rejette le bien-fondé d'une telle affirmation, soit à Mahazoarivo qui nie cette rumeur, on laisse entendre que les relations entre les deux patrons de l'exécutif ne se dégradent point. « Le Premier ministre exerce pleinement ses fonctions de chef du gouvernement », a soutenu le communiqué du palais de Mahazoarivo, hier.