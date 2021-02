Madagascar: Employabilité - Une séance d'orientation des lycéens, organisée par la MCU

Les jeunes confirment leur besoin d'orientation, dans un souci d'employabilité future.

Le bon choix de filière pourrait garantir le succès. C'est dans cette optique que la Maison de Communication des Universités (MCU) a organisé, durant le mois de janvier, des séances d'information concernant les différentes orientations sur les études supérieures après le baccalauréat.

Trois établissements de la région Analamanga, dont les lycées d'Ambohimambola, de Talatavolonondry et d'Ambalavao ont bénéficié de cette activité qui entre dans la mission de la MCU. « Le but est d'orienter les élèves de la seconde aux terminales sur les offres de formations universitaires existantes, afin de réduire le taux d'abandon à l'université. Cela leur permet ainsi d'accéder à des emplois qualifiés et stables pour assurer leur avenir », ont indiqué les organisateurs des séances d'orientation.

A noter que 888 étudiants issus de trois établissements, assistés par leurs proviseurs et professeurs, ont participé aux séances, dont 413 étudiants issus du lycée Ambohimanambola, 270 du Lycée Talatavolonondry et 205 du Lycée Ambalavao.

Les six universités publiques de Madagascar ont été présentées à l'occasion, avec les conditions d'accès comprenant les concours, les tests ou les examens.

En outre, le guide d'orientation affiche plusieurs filières de formation comme la médecine, les sciences naturelles, le droit et les sciences politiques et agronomiques, l'ENS, la police, la gendarmerie, le Semipi, l'Acmil, l'école de pilotage, la formation au métier d'hôtesse, le transit et douane, la communication, le journalisme, le paramédical, les call centers, le commerce et marketing, la profession d'interprète ou de guide touristique. Bref, les jeunes ont besoin d'appui et d'orientation face à la multiplicité des choix.