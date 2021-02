Egypte: Le Président Al-Sissi inspecte le projet du Centre de transport intégral

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a inspecté, ce vendredi, le projet du Centre de transport intégral, établi sur une superficie de 300 feddans et se situe au Nord de l'intersection entre la route de Suez et la route périphérique, en face de l'aéroport international du Caire, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la Présidence.

Ledit Centre comprend toutes les composantes relatives au transport et au déplacement des citoyens et des passagers, dont une station internationale de bus, une autre pour le transport régional, un centre commercial, un complexe administratif et des zones et lieux de divertissement, ainsi qu'un hôtel et des chantiers pour la quatrième ligne du métro du Caire.

Le Centre se trouve dans un lieu géographiquement stratégique, puisqu'il est situé au centre des axes liant les autoroutes principales du territoire. Il se trouve également proche de l'aéroport du Caire, ce qui facilite le transport et le déplacement des passagers, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il aide également à réduire les embouteillages au biveau de la circulation routière au Caire et à réduire les taux de consommation du fuel dans la capitale, ce qui est bénéfique à l'environnement.

Le Président Al-Sissi a enjoint d'assurer tous les services de qualité au sein du Centre du transport intégral, afin d'emboiter le pas avec le niveau de développement effectué dans le réseau routier, de sorte à contenir tout le mouvement de circulation de/vers le Centre.

Le Raïs a également inspecté les projets de réaménagement et de développement des routes et des axes à l'Est du Caire, notamment ceux qui lient les axes routiers de Medinet Nasr et d'heliopolis. Il a également inspecté les ponts et routes établis dans les alentours de Medinet Nasr, susceptibles de faciliter la circulation routière pour les citoyens, notamment pour les habitants de la zone 8 de ce quartier.

Le Président a enfin enjoint d'accélérer le rythme des travaux pour les terminer dans les plus brefs délais afin d'aller la congestion routière dans les axes principaux et de faciliter le déplacement des citoyens et réduire le fuel. Une coordination entre les différentes instances concernées par ces projets, est en fait établie afin de rénover les services et l'infrastructure obsolète d'eau et de drainage.