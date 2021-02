Egypte: Dar El-Iftaa appelle les Egyptiens à épargner leurs fonds dans les banques pour soutenir l'économie

Le mufti d'Egypte et chef du secrétariat général des maisons de la fatwa danslemonde, Chawky Allam a appelé les Egyptiens à épargner et à investir leurs fonds dans les banques, sous l'ombrelle de l'Etat, afin de soutenir l'économie et les projets nationaux.

Préserver ses biens est l'une des cinq finalités de la Charia convenues par les oulémas; ceux qui incitent à placer des fonds en dehors des institutions économiques approuvées par l'Etat abusent des citoyens pour atteindre des fins personnelles sans pour autant être fondés sur des études économiques précises, contrairement aux transactions financières officielles (que ce soit à la Banque centrale d'Egypte ou dans la plus petite institution financière accréditée par l'Egypte), a dit le mufti.

Selon une fatwa émise par Dar el-Iftaa, après des études exhaustives, le retrait et le dépôt de fonds dans les banques sont une forme de transaction moderne et non un prêt qui entraîne un bénéfice illicite, et n'ont ainsi aucun rapport avec l'intérêt usuraire, a expliqué le dignitaire religieux