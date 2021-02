Congo-Brazzaville: Province de l'Equateur - Distribution des produits sanitaires par drones

Chapoté par le ministère de la Santé de la RDC, avec les approbations de vol de l'Autorité de l'aviation civile, aux côtés de ses partenaires, VillageReach et Swoop Aero, le réseau de drones, lancé le 29 janvier 2021, est actuellement composé d'une flotte de drones couvrant 22000 km2.

Ces drones distribueront en routine des produits de santé et à la demande pour 70 établissements de santé difficiles d'accès (dont 25 sites de distribution par drones), desservant plus d'un demi-million de personnes des communautés éloignées de la province de l'Équateur. Le programme de drones aidera également dans la collecte des échantillons pour analyse au laboratoire dans le cadre de la surveillance des maladies évitables par la vaccination telles que la polio, la rougeole, la fièvre jaune; le VIH et la tuberculose multi résistante et probablement la Covid-19.

Les drones, gérés par une équipe entièrement locale et formée par Swoop Aero, explique-t-on, ont une capacité de décollage et d'atterrissage verticaux (VTOL) et peuvent voler au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLOS) à des vitesses allant jusqu'à 115 km par heure, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire pour atteindre les zones éloignées ou difficiles d'accès. Swoop Aero, fait-on savoir, a développé et mis en œuvre des drones de manière sûre et fiable dans cinq pays, dont la RDC.

Depuis fin décembre 2020, indique-t-on, le programme des drones pour la santé a effectué plus de 164 vols (82 allers-retours) pour distribuer 32 kg de produits d'immunisation et d'équipement de protection individuelle (EPI) dans 14 formations sanitaires par l'intermédiaire de 7 sites de drones et pour revenir avec des échantillons et des rapports de laboratoire. « Deux mois de vaccins vitaux ont été livrés, ce qui a permis de vacciner plus de 620 enfants. À ce jour, Swoop Aero a formé une équipe locale de 4 opérateurs de drones et 2 pilotes, et 16 membres du personnel des établissements de santé. Le ministère provincial de la Santé et VillageReach ont organisé des formations supplémentaires dans 25 formations sanitaires », explique-t-on.

Renforcer les chaînes d'approvisionnement

VillageReach collabore avec le gouvernement national et provincial sur une initiative lancée en 2017 appelée « Nouvelle génération des chaînes d'approvisionnement » (NGCA ) pour créer une chaîne d'approvisionnement plus efficace et plus efficiente. L'intégration régulière des opérations par drones dans la NGCA et à l'Équateur, précise-t-on, est la poursuite des années de travail pour renforcer les chaînes d'approvisionnement dans un pays vaste comme la RDC.

La province a investi dans sa chaîne d'approvisionnement au cours des dernières années, en se concentrant sur des domaines clés du Plan national de développement sanitaire. La planification de la Phase 1 de l'intégration des drones a eu lieu en 2019 et s'est conclue par des vols tests réussis en août 2019. La même année, Swoop Aero, un leader mondial de la logistique aéro-médicale, a été sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres mondial compétitif pour effectuer des livraisons de drones médicaux en RDC. Sa technologie de drone, indique-t-on, est conçue spécifiquement pour les environnements exigeants et à faibles ressources et pour le transfert rapide des opérations à la main-d'œuvre locale, y compris la capacité de pièces de maintenance 3-D pour les drones, si nécessaires.