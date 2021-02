Cote d'Ivoire: Alimentation d'Odienné en eau potable - D'ici 24 mois, la production va être multipliée par cinq

Odienné fait partie des villes ivoiriennes retenues dans le cadre du Projet des 12 villes. Ce projet financé à hauteur de 170,25 milliards de F Cfa par le gouvernement chinois vise à régler de fond en comble et durablement les problèmes d'eau dans les villes bénéficiaires à travers la réalisation de diverses infrastructures hydrauliques.

Pour ce qui concerne le Nord du pays, il a démarré officiellement par le chef-lieu de la région du Kabadougou, le 21 janvier. D'un coût global de 13,1 milliards de F Cfa, les travaux dans la grande ville du Nord-ouest ivoirien ont été lancés en personne par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, qui a indiqué qu'ils devront être livrés dans un délai de 24 mois maximum. La cérémonie s'est tenue sur un espace agréablement aménagé pour la circonstance dans le village de Samesso situé à quelques dizaines de kilomètres du centre-ville d'Odienné.

La délégation ministérielle était composée, en plus du ministre Laurent Tchagba, de son collègue de la Promotion de la Riziculture, Gaoussou Touré, du reste l'un des plus illustres cadres d'Odiénné et du Kabadougou. Il s'est fait le porte-voix des heureuses populations bénéficiaires du projet, pour traduire leur gratitude au gouvernement. « Les populations d'Odienné sont marquées par ce grand geste de bienveillance que le gouvernance pose en leur faveur. L'eau est source de vie et donc, le gouvernement est en train de nous donner la vie. Nous sommes très reconnaissants au Chef de l'État et à sa gouvernement représentée ici par le ministre de l'Hydraulique pour avoir inscrit notre ville dans le projet », s'est-il réjoui.

En effet, grâce aux infrastructures qui seront construites, la production d'eau potable de la ville d'Odienné passera d'ici 2023, de 1700 m3/Jour actuellement, à environ 10 000 m3/Jour, soit une production complémentaire de 8000 m3/Jour. Une capacité qui dépassera largement les besoins du département en eau potable estimés à 3500 m3/Jour et comblera ainsi le déficit de production évalué à 1800 m3/Jour, qu'on enregistre actuellement.

En saison sèche, précise Habib Touré, un habitant de la ville, la pénurie d'eau est très accentuée et les populations sont parfois amenées à consommer de l'eau de mauvaise qualité. « Le fort déficit qu'on observe surtout pendant la saison sèche, allant jusqu'à 51%, oblige les populations à se tourner vers les puits et les marigots, qui sont sources de maladies hydriques », explique Néhémé Ouattara, le directeur régional de l'eau dans le Kabadougou.

« C'est informé de la situation que, dans la diligence, nous avons décidé de mettre tout en œuvre pour pallier ce problème », a renchéri Laurent Tchagba. Et de préciser : « Grâce à ce grand projet que nous lançons ce jour, on ne parlera bientôt plus de problème d'eau potable ici à Odienné. L'accès à l'eau potable sera garanti à toute la population de la ville et des villages environnants estimée actuellement à 62 000 habitants et qui passera à 90 934 habitants en 2033 », s'est-il félicité.

Les équipements qui seront réalisés sont divers. Il s'agira, entre autres, de la construction d'un château d'eau d'une capacité de 500 m3 dans la zone du mont Denguélé, la construction d'une station d'exhaure d'une capacité de 400m3/heure sur la rivière Kouroukélé, du renforcement du réseau de distribution dans la ville d'Odienné de sorte à connecter tous les quartiers et les villages environnants et de la construction d'un bâtiment d'exploitation (stockage et préparation des réactifs) et d'une station de reprise dans le village de Samesso.

Selon le président du conseil régional du Kabadougou, Abdoulaye Koné, d'importantes actions ont été posées ces dernières années aussi bien par le pouvoir central que par le conseil en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable surtout en milieu rural. A l'en croire, 109 pompes à motricité humaines ont été rendues fonctionnelles par le conseil régional pour un montant de 462 millions de F Cfa depuis 2015.

Encadré 1

Un projet complet qui s'inscrit dans la durée !

Pour un coût global de 13,1 milliards de F Cfa, le projet d'alimentation en eau potable d'Odienné consistera en la réalisation de plusieurs infrastructures hydrauliques. Il s'agira de la construction d'une station d'exhaure d'une capacité de 400 m3/h sur la rivière Kouroukélé ; de la pose d'une conduite d'eau en fonte DN 400 de 31 Km ; de la construction d'un bâtiment d'exploration (stockage et préparation des réactifs) ; de la construction d'une bâche sol de 500 m3, de deux logements pour les agents d'exploitation, d'une station de reprise ainsi que d'une station de traitement de 400 m3/h dans le village de Samesso ; de la construction d'un nouveau château d'eau d'une capacité de 500 m3 dans la zone du Mont Denguélé et enfin du renforcement du réseau de distribution dans la ville d'Odienné. Grâce à ce projet, une production complémentaire d'eau potable de 8000 m3/Jour viendra s'ajouter à la production existante, ce qui permettra de garantir sur des décennies l'accès à l'eau potable de la population d'Odienné et des villages environnants estimée actuellement à 60 000 habitants et qui dépasseront les 90 000 habitants d'ici 2033.

Encadré 2:

Odienné et le Projet des 12 villes !

Odienné n'a pas été retenue par hasard dans la liste très sélective des villes ivoiriennes devant bénéficier du Projet des 12 villes. La ville située dans l'angle nord-ouest de la Côte d'Ivoire à près de 800 Km de la capitale économique Abidjan, n'est pas bien servie en eau potable. Elle n'est alimentée qu'à partir d'une station et trois forages, qui produisent une quantité insuffisante d'eau potable pour ses plus de 60 000 habitants. En saison sèche, la situation déjà défavorable se dégrade davantage ; les installations sus-évoquées ne produisent que 1700 m3/Jour en cette période pour un besoin global estimé à 3500 m3/Jour, soit un déficit de 51%. Une situation qui oblige les populations à se tourner vers les puits et les marigots, malheureusement, sources de maladies hydriques. C'est au regard de cette situation difficile et suite au plaidoyer de son collègue du gouvernement, Gaoussou Touré, ministre de la Promotion de la Riziculture, du reste, l'un des plus illustres cadres de la région, que le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba a décidé d'inscrire Odienné sur la liste des villes bénéficiaires du projet des 12 villes. Celui-ci est financé à 170,25 milliards de F Cfa par le gouvernement chinois à travers Exim Bank Chine. Le projet vise à renforcer les infrastructures hydrauliques dans les villes bénéficiaires de sorte qu'on n'y parle plus de problème de production ou de distribution d'eau potable. Ces 12 villes sont : Odienné, Divo, etc. L'investissement seulement pour Odienné est estimé à 13,1 milliards de F Cfa. Les travaux consisteront en la construction de plusieurs grosses infrastructures hydrauliques qui devront être livrées d'ici 24 mois. A terme, la production d'eau potable à Odienné va être quintuplée, passant d'environ 2000 m3/Jour en moyenne à près de 10 000 m3/Jour.