Cote d'Ivoire: Ebony 2020 / Prix Sifca de l'agro-industrie - La lauréate félicitée par la direction du groupe Sifca

Émeline Péhé Amangoua, journaliste au Groupe Fraternité Matin, lauréate du prix Sifca, a été reçue, le 3 février, par toute la direction du Groupe agro-industrie spécialisé dans trois domaines porteurs de l'économie africaine que sont le palmier à huile, le sucre de canne et le caoutchouc naturel. Cette rencontre qui a eu lieu au siège du Groupe sis en zone portuaire a réuni, outre Doumbia Alassane, président du Conseil d'administration ; Pierre Billon, le directeur général ; Henriette Gomis Billon, la directrice de communication et du développement durable et plusieurs collaborateurs du patron.

Émeline Amangoua a remercié les dirigeants du Groupe Sifca qui ont institué ce prix et souhaité qu'il se pérennise pour la promotion des journalistes spécialisés en économie et plus précisément dans le secteur de l'agriculture. L'ambassadrice 2020 du Prix Sifca a livré à ses hôtes tous les détails de l'article qui lui a valu cette distinction. « C'est à l'issue d'un séminaire de formation des journalistes économiques, à Grand-Bassam, que j'ai été aiguillonnée par ce thème sur le palmier à huile ; un sujet, du reste, toujours d'actualité et qui m'a pris deux mois d'enquête », a-t-elle expliqué. Pierre Billon, directeur général du groupe Sifca, s'est réjoui de la démarche de la journaliste et surtout de sa méthodologie dans la conduite de son enquête qu'il a jugée « sans parti pris et très bien menée ».

Au nom de la direction du Groupe Sifca, il a vivement félicité la lauréate de la 6e édition du Prix Sifca pour son professionnalisme et l'a encouragée (et à travers elle, tous les journalistes de Côte d'Ivoire) à s'intéresser à l'agriculture qui demeure le pilier de l'économie ivoirienne.C'est la deuxième fois (2015 et 2020) que la journaliste de Fraternité Matin décroche ce prix de la meilleure production en agro-industrie qui vise à favoriser le journalisme d'excellence et à développer une prise de conscience des journalistes sur des sujets aussi importants que l'agriculture, notamment l'agro-industrie dont Sifca est le leader en Afrique de l'Ouest.