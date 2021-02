Cote d'Ivoire: Promotion de la paix et la cohésion sociale - 5 jeunes ivoiriens reçoivent des prix d'encouragement

Cinq jeunes ivoiriens ayant pris part à un challenge portant sur la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ont été primés, le 24 janvier, au cours d'une cérémonie à Cocody Deux-Plateaux. Ils sont repartis chacun avec une enveloppe (1 million de FCfa pour le 1er et 100 000 à chacun des quatre autres), des trophées et des diplômes de participation. Le lauréat est Joe Haleine N'Guessan, étudiant en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Ce challenge a été organisé par le Club services des diplômés de la promotion 2005 de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (Inp-HB). Il s'agissait pour les participants de faire une vidéo d'une minute dans laquelle ils devaient sensibiliser à la paix, à la cohésion sociale, à l'amour du prochain, au travail bien fait et à la recherche de l'excellence. Et ces vidéos devaient être publiées sur la page Facebook du Club services Inp-Hb 2005.

Selon Aboubacar Bakayoko, président de l'association, la compétition qui a duré du 9 novembre au 22 décembre 2020 a enregistré des centaines de participations. Mais pour la phase finale, ce sont 34 projets qui ont été retenus. Il s'est félicité du « grand engouement » observé et a profité de l'occasion pour lancer des messages de paix et de cohésion sociale. « Sans paix, aucun développement n'est possible. Elle doit se construire par tout le monde et avec de la volonté. Merci pour vos précieuses contributions », a-t-il lancé.