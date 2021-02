Cote d'Ivoire: Hommage - Fologo, l'histoire de "Le Grand débat" de la CAN 84

C'est une contribution du journaliste sportif Adam Khalil publiée après l'annonce du décès de Laurent Dona Fologo, le vendredi 5 février 2021. Nous reprenons dans nos colonne cette contribution.

Son image colle à la postérité du sport ivoirien, et plus particulièrement à celle de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football, la 14ème du genre organisée en Côte d'Ivoire. En son temps, il fut Ministre des Sports entre 1978 à 1989.

Petites anecdotes croustillantes :

Nos pères ne cessaient de l'écouter ou de le regarder via les postes téléviseurs blanc-noir pour certains et en couleur pour des plus nantis. C'est la fièvre. Il s'agit bien de celle-là ! Cette grande époque de la transfiguration des écrans du passage du Blanc et noir à la couleur. L'événement est proche. Tous les papas s'activaient à payer une télévision de choix.

Le mien a fait les bancs, disait-il, à l'Ecole normal à Korhogo avec Laurent Dona Fologo. Un vieil ami de classe, alors qu'ils achevaient leurs humanités dans la cité du Tchologo. Papa ne manquerait sous aucun prétexte de regarder fièrement son "promotionaire " via les images de sa légendaire et cossue télé de marque Sharp. Pour bien capter les images, il leur fallait une dextérité pour caler sur une fréquence qui ne grésillera point ; des doigtés pour orienter l'antenne analogique. Fini l'effort accompli sur la toiture de la maison, il fallait vite redescendre pour se dresser dans son canapé ou défaire sa chaise pliante et retrouver une place dans le salon très souvent bondé de la grande famille (frères, sœurs, cousins, tantes, grand-mères...).

Il est l'heure ! Il y a l'intermède du Bureau ivoirien de la publicité (Bip). La speakerine lance l'élément de transition. Le "Grand débat" va commencer ! C'est une émission exclusive de la Radiodiffusion télévision ivoirienne. La grande et unique Rti. C'est un grand format de la télévision nationale. Tout le monde y est scotché. Fologo va parler de la Can 1984!

L'invité de la Rti a aussi et surtout une double fonction ministérielle. En plus du sport, il a le département de la Jeunesse. C'est un choix fort du Père de la nation, lui-même, le Président Félix Houphouët-Boigny. Fologo est ainsi l'invité du " Grand débat ".

C'est fièrement que Papa, l'inconditionel téléspectateur de ce jour, regarde l'ami de classe faire étalage de ses connaissances footballistiques. L'hommage au Président Félix Houphouët-Boigny, est rendu. Ensuite, tout le reste de l'émission est centré sur " Côte d'Ivoire 84 ", ce fameux rendez-vous de la jeunesse.

C'est bien lui le Ministre de la jeunesse et des sports. Il connaît le dossier. Il fait même des incursions dans des aspects tactique et techniques du jeu des Eléphants. Ceux-là même que Houphouët-Boigny nommait Elephanteaux, le temps pour eux d'apprendre à grandir et gravir les échelons. Force de l'attaque, faiblesse de la défense, combativité au milieu de terrain... Il battait en brèche le jeu des Tia Koffi Leonard, Gaba Placide, Youssouf Fofana, Dré Moïse, Monghuei Guei François, Goba Michel, Guedé Akenon, Pascal Miezan, Mel Meledje Pierre... Malheureusement, en 1984, les Eléphants sortent de la campagne au premier tour de la compétition devant leur public.

Pour la réussite de la première Coupe d'Afrique des nations, organisée dans un pays francophone (en 1972, c'était au Cameroun, pays bilingue), le gouvernement ivoirien via son Président avait sorti le chèque. Près de 10 milliards de francs Cfa, disait-on, ont été investis pour les infrastructures, à Bouaké (stade neuf de vingt-cinq mille places) et, à Abidjan (rénovation du stade Houphouët-Boigny), et réfection du grand complexe sportif de Treichville). Pour aider le comité d'organisation à couvrir son budget prévisionnel de 552 millions de francs Cfa , Félix Houphouët-Boigny ivoirien lui a octroyé une subvention de 216 millions de francs Cfa.

Le temps a fait ses effets. Plusieurs années sont passés. En 2015 (année du 2ème trophée de la Can, après le premier sacre en 1992). Laurent Dona Fologo fait une confidence sur une retombée individuelle de la Can 1984, remporté par le Cameroun de Théophile Abega, Ibrahim Ahoudou, Djonkep Bonaventure... et le jeune Roger Milla. Il profite d'un dîner offert par la Fédération ivoirienne de football (Fif) dont il était un président d'honneur, pour dévoiler une information cachée depuis des lustres.

« C'est en Côte d'Ivoire que tout a commencé pour (Issa) Hayatou (Président de la Caf de 1988 à 2017). Son règne est parti d'ici », avait confié le président d'honneur de la Fif, avant de donner quelques détails : « Après que le Cameroun nous ait éliminé de la CAN 84 (à Abidjan), le Président Houphouët a reçu à dîner le ministre des Sports camerounais de l'époque, Mbombo Njoya et Issa Hayatou. Et quand le Président offrait un dîner, il profitait pour donner de l'argent et régler d'autres affaires »