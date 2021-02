Sénégal: Collaboration pour lutter contre l'injustice - «Doy na» et «Jamra» font front commun pour le combat

L'ONG islamique JAMRA et le Front multi-lutte «DOY NA», ont fait face à la presse avant-hier, jeudi 4 février 2021 à Yoff. Lors de cette rencontre, les deux organisations ont «paraphé» une résolution pour une collaboration, pour ensemble lutter contre l'injustice sociale dans tous les domaines et les violations flagrantes des droits dont sont victimes leurs concitoyens

Dans leur projet de résolution pour une collaboration dans la lutte contre l'injustice sociale sous toutes ses formes ayant sanctionné leur rencontre d'avanthier, jeudi 4 février 2021, le Front multi-lutte «DOY NA» et l'ONG islamique «JAMRA» exigent la suspension des expulsions foncières et le respect des accords signés entre certaines entreprises nationales et des ex-employés licenciés arbitrairement. «Cette rencontre, pour répondre toutes les attentes, sera sanctionnées par une résolution. Cette dernière va être rédigé de la manière la plus concensuelle et la plus démocratique possible... Mais, je peux vous dire que les points les plus saillants concerneront notre exigence de la suspension de toutes les expulsions foncières. C'est parce que c'est inhumain de démolir des maisons pour ensuite se demander qui a raison ou qui a tort», a confié Mame Makhtar Gueye, Vice-president de JAMRA.

Concernant les licenciements abusifs de travailleurs et le non respect des engagements, M. Guèye dira : «nous exigerons le respect de tous les accords qui ont été signé entre certaines entreprises nationales et des ex-contractuels licenciés de manière sauvage et arbitraire. Pour ne citer qu'un seul exemple, le cas de SENELEC, dont la résolution a été signée le 07 novembre dans une instance aussi officielle que les locaux du Haut-conseil du dialogue sociale (HCDS), en présence des plus hautes autorités de cette institution que nous saluons pour toutes les instructions données. Et malgré tout cela, cette résolution, ce protocole n'a toujours pas été respecté. Donc nous exigeons le respect de cet accord, entre autres points. Et nous ferons parvenir la résolution à la presse et au président de la République».

De son côté, Guy Marius Sagna du Front multi-lutte «DOY NA» sur leur collaboration avec JAMRA pour lutter contre l'injustice et les violations flagrantes des droits. «Nous voyons le travail d'avant garde que vous (JAMRA, ndlr) avez mené pendant toutes ces années et c'est ce travail que nous voulons renforcer par notre collaboration, au service des différentes injustices, violations flagrantes dont sont victimes nos concitoyens. Et parmi ces injustices, il y a la problématique du foncier. Nous faisons face à une mafia foncière qui affecte Médina Wandifa, le Bocéa, Guéréo, Keur Moussa, Balabougou etc. Nous avons des collectifs qui se battent contre l'accaparement de leurs terres, la démolition de leurs maisons à Tivaouane Peul, à Gadaye etc. Donc nous sommes venus pour approfondir les formes de mutualisation de nos forces et de collaboration afin que les démolitions de maisons, les spoliations foncières soient suspendues et qu'on ne puisse pas réduire le labeur de tout une vie en sable, en ruine etc.», a ajouté M. Sagna.