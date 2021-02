Cote d'Ivoire: Hommage - Un panel pour revisiter les actions du manager Zadi Kessy

« Marcel Zadi Kessy, acteur de développement local ». Tel est le thème autour duquel s'est déroulée la journée d'hommage à Zadi Kessy, décédé le 13 octobre 2020, dans sa 84e année. En prélude à ses obsèques officielles, la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) et la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (Sodeci) appuyées par le Groupe Eranove et ses filiales ont initié une cérémonie à l'illustre disparu les 26 et 28 janvier à Cocody, au Majectic Ivoire. Pour avoir marqué d'une pierre blanche son passage à la tête du groupe Cie/Sodeci, en sa qualité de Président directeur général (Pdg), les agents n'ont pas voulu rester en marge des hommages nationaux rendus à l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec).

En présence de Raymonde Goudou Coffie et Eugène Aka Aouélé, respectivement ministre de la Culture et de la Francophonie et de la Santé publique, la direction générale de ces entreprises chapeautées par Ahmadou Bakayoko a exprimé de vive voix la reconnaissance dévolue à leur mentor pour l'émergence du pays. S'inspirant du thème de la célébration, quatre panélistes, à savoir Sylvestre Sem, directeur général du Groupement des services eau et électricité (Gsee), Raymond Sibailly, président de Yacoli village et école ouverte (Yveo), politologue et historien de l'économie, Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Culture et de la Francophonie et Dr Eugène Aka Aouélé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ont apporté leur contribution.

Il ressort, entre autres, que Marcel Zadi Kessy était connu non seulement pour son leadership entrepreneurial, mais il était également connu comme un acteur du développement rural. « C'est très souvent qu'il nous parlait de son origine, son village, sa région. Sa volonté d'amener la population rurale à être des managers », a rappelé le directeur général de Gsee, Sylvestre Sem. A sa suite, Raymond Sibailly, président de Yveo, a reconnu que l'illustre disparu était marqué par la pauvreté.

« C'est pour faire face à ce problème qu'il a créé Yveo, le modèle du développement participatif, le développement de proximité. Parlant de développement local, il a construit un modèle spécifique qui permet à la communauté villageoise de se prendre en charge, de se développer. Il a surtout mis l'accent sur la résilience des populations », a-t-il souligné.

Ahmadou Bakayoko (Dg de la Cie et de la Sodeci) a fait savoir que Zadi Kessy était considéré comme le père de la Cie et de la Sodeci. « Perdre un père, c'est perdre un repère. Mais il nous appartiendra, avec l'héritage et les valeurs laissés par le président Marcel Zadi Kessy, de garder nos repères afin de continuer et de développer son œuvre », a-t-il dit, avant de présenter l'ex-Pdg comme un grand homme qui avait une vision : « Il avait cette capacité à matérialiser cette vision, à susciter des leaders, à façonner les grands esprits et à repousser les limites de la connaissance. De par son professionnalisme, il nous aura tous appris l'écoute, l'amour du travail bien fait, la culture de l'excellence et la reconnaissance du mérite ».

Le Sénateur Michel Koffi, représentant le ministre-gouverneur du District autonome d'Abidjan, a salué « la mémoire de cet illustre disparu dont le charisme et le prestige ont dépassé les frontières de notre pays, la Côte d'Ivoire ». A défaut d'égrener les détails d'une vie riche et inépuisable, il a présenté à grands traits les étapes de l'itinéraire plus que exemplaire de Marcel Zadi Kessy.