Sénégal: Mobilisation contre les récrutements clientèlistes - Sit-in devant Senelec, ce mercredi 10 février

«Nous sommes aussi occupés par la violation quotidienne des droits de travailleurs. Les travailleurs de SIGELEC, ABS, Brioche Dorée, AFCO, Top Inter etc. sont fatigués. Nous avons l'impression que dans ce pays il n'y a plus de ministère du Travail, mais de ministère des Licenciements. Un ministère qui est ici au service des patrons voyous et qui ne sauvegarde pas les droits des travailleurs, le droit syndical, le droit à un salaire et autres. Nous sommes aussi confrontés, Mame Makhtar, au niveau du Front multi-lutte DOYNA, à la préoccupation des recrutements clientélistes.

D'ailleurs, sur ce point, nous collaborons ensemble sur le dossier des ex-contractuels de SENELEC. Avant d'aller plus loin, je dis ici, le 10 février 2021, les ex contractuels de SENELEC et nous-mêmes seront devant la SENELEC, pour dire non aux recrutements clientélistes. Mais également nous disons non aux recrutements clientélistes dont sont victimes les animateurs culturels, les sortants de l'INSEPS, les sortants de l'Ecole de formation des agents techniques des Eaux et Forts de Djibalor.

Il y a également des préparateurs en pharmacie qui ne sont pas recrutés en plein coronavirus. 300 travailleurs de Medi-Sénégal qui, depuis 1 an, n'ont pas reçu leur salaire parce que leur entreprise est fermée. Et pourtant, nous avons dit au président de la République de nationaliser et de rouvrir Medi-Sénégal afin d'avoir la souveraineté pharmaceutique. Nous ne pouvons plus dépendre de l'occident pour nous soigner», a déclaré Guy Marius Sagna à l'occasion de la rencontre de son mouvement avec Jamra.

Par ailleurs, la question des bacheliers qui n'ont pas été orienté depuis 2019 a été soulevé et tout comme la problématique de l'accaparement des forages par des étrangers.