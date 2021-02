Sénégal: Inauguration des nouveaux locaux du bureau de l'Etat civil du ministère des affaires étrangeres - Une réponse au calvaire lié à l'enregistrement pour les Sénégalais de l'extérieur

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s'est doté d'une nouvelle Direction des Affaires Juridiques et Consulaires. Inaugurés hier, vendredi 05 février 2021, ses nouveaux locaux du bureau de l'état-civil sont la concrétisation d'un souhait des Sénégalais de l'extérieur.

L e ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Aïssata Tall Sall, a procédé hier, vendredi 5 février 2021, à l'inauguration des nouveaux locaux du bureau de l'état-civil de son département, en présence du secrétaire d'Etat des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr. Occasion pour Me Aïssata Tall Sall de revenir sur l'importance l'état-civil. «L'état-civil est une administration extrêmement importante dans un Etat qui se veut respectable et fiable, car c'est à partir de l'état-civil que les déclarations de naissances, de mariages, de décès, qu'un Etat constitue tout ce qu'on peut appeler ses statistiques». Et de souligner que «c'est à partir de ces statistiques que ses politiques de développement sont tracées, que ses partenaires au développement peuvent porter des analyses».

Pour Me Aïssata Tall Sall l'idée c'est de former une seule équipe, pour l'ensemble des ministres du gouvernement, notamment concernant les Affaires Juridiques et Consulaires, afin de favoriser une bonne fiabilité et une parfaite sécurité, dans le domaine de domaine de l'état-civil. Pour le ministre, fiabiliser un état-civil nécessite une structure équipée de matériels qui doit le porter. Ainsi, ce bureau dédié à l'état-civil «doit recevoir toutes les déclarations des Sénégalais, relatives à l'état-civil, quand ils sont à l'étranger, quand ils se marient à l'étranger, quand ils ont des enfants à l'étranger, quand ils sont malheureusement décédés à l'étranger. Et tous ces actes doivent être transcrits ici dans le bureau de l'état-civil. C'est aussi un bureau de traduction ; car il arrive que nous recevions des documents dans des langues étrangères».

Etant donné que «notre langue officielle est le français, il faut que ces documents soient traduits et certifiés par le ministère comme étant des traductions conformes pour être pris en considération», a expliqué le ministre. Me Aïssata Tall Sall n'a pas manqué de rassurer les Sénégalais de l'extérieur sur la bonne marche de la structure. «Tout a été fait pour que nos compatriotes ne perdent pas de temps, qu'ils soient reçus dans des meilleurs conditions, avec des tickets pour pouvoir sécuriser les rangs et qu'il n'y ait pas de bousculades encore moins de cafouillages totales. Et cela est extrêmement important», a-t-elle garanti.

ME AÏSSATA TALL SALL SUR LA COVID-19 «Diplomatiquement, tout ce qui devait être fait a été fait et, dans les prochains jours, le Sénégal aura son vaccin»

La crise sanitaire, avec la recrudescence des cas de Covid-19, s'est invitée à la cérémonie d'inauguration hier, vendredi 05 février 2021, de la nouvelle Direction des Affaires Juridiques et Consulaires (bureau de l'état-civil) du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Dans ce contexte marqué par la propagation du coronavirus, le respect des mesures barrières est exigé au bureau de l'étatcivil, avec des chaises et un tickéting pour assurer le respect de la distanciation. Selon le ministre Me Aïssata Tall Sall, le coronavirus a appris à tous les citoyens à adopter des comportements sanitaires qui pourraient les suivre même après, la période poste-Covid-19. Et, parlant de la Covid-19, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est revenue sur les dispositions prises concernant la campagne de vaccination au Sénégal.

«Pour le vaccin, Monsieur le président de la République, Macky Sall, a tenu une réunion gouvernementale extrêmement importante autour de ce qu'il a appelé la "Stratégie nationale pour le vaccin". Quel est le vaccin ou quelles sont les vaccins que le Sénégal va choisir ? Et je peux vous dire, au mois de novembre déjà, au moment où on pensait que la Covid-19 était en dépression où elle était sur une courbe descendante, le président de la République, dans une importante conférence tenue à Paris, avait lancé un appel au nom de toute l'Afrique pour dire que l'Afrique doit disposer de ce vaccin. Et que ce vaccin doit être accessible et moins chers, à moindre coût.

En ce sens, il craignait que les grandes puissances puissent s'accaparer du vaccin et nous autres pays qui n'avons pas les moyens de ces grandes puissances que nous puissions être laissés en rade. Tenant compte de ce cela, il a pris le devant pour discuter autour de cette Stratégie nationale sur le vaccin pour voir avec quel vaccin les Sénégalais seront vaccinés ? Combien cela coutera à l'Etat du Sénégal, de pouvoir acquérir de ce vaccin ? Toutes ces discussions sont en train d'aboutir car, diplomatiquement, tout ce qui devait être fait a été fait. Et dans les prochains jours, le Sénégal aura son vaccin et les populations cibles pourront être vaccinées. Et il sera l'un des premiers pays africains en avoir», a confié Me Aïssata Tall Sall.