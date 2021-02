Cote d'Ivoire: 25e Journée nationale de lutte contre les feux de brousse - Didiévi invité à mettre fin à cette pratique nuisible

Didiévi, département réputé pour la récurrence de ses feux de brousse aux conséquences dramatiques, a été choisi cette année, pour abriter la cérémonie officielle marquant la 25e Journée nationale des feux de brousse.

Le thème de cette édition de 2021 est "Donnons une seconde vie à nos forêts. Stop aux feux de brousse".

Colonel-major Zouzou Mailly Elvire-Joëlle, directrice des forêts et de la faune qui représentait le ministre Alain-Richard Donwahi, au lancement de la campagne de sensibilisation qui a eu lieu dans les locaux de la mairie de Didiévi, a attiré l'attention des populations N'zipli et N'gban, sur ce fléau qui engendre de nombreux dégâts en matériels et des pertes en vies humaines.

Pour la seule année 2020, elle a rappelé que 2 personnes ont perdu la vie dans les feux de brousse, avec plus de 2000 ha de plantations parties en fumée.

Pour lutter efficacement contre ce phénomène qui prospère dans le département, elle a préconisé les actions de lutte de proximité, impliquant les populations qui sont les plus grandes perdantes.

Mieux, le colonel-major Zouzou Mailly Elvire-Joëlle a souligné aux populations le recours aux mesures répressives pour sanctionner les coupables désormais.

Les contrevenants, a-t-elle révélé, encourent des peines allant jusqu'à 3 ans de prison fermes assorties de 50 millions de FCfa.

Elle a également exhorté ses collaborateurs à aller jusqu'au bout des procédures désormais afin que les coupables subissent la rigueur de la loi.

Claude Djiké Raymond, préfet du département de Didiévi qui représentait le parrain, le secrétaire d'État Brice Kouassi, par ailleurs maire de la commune de Didiévi, a invité pour sa part, les populations à arrêter les règlements à l'amiable et à dénoncer tous ceux qui, par jalousie, décident de faire du mal aux autres en mettant le feu dans leurs plantations.

Il a également dénoncé le second fléau dont souffre son département. Le phénomène des braconniers armés, accompagnés d'une cohorte de chiens et qui n'hésitent pas à mettre le feu dans les broussailles et dans les champs des autres, juste pour du gibier.

Il a engagé les populations à le saisir de ces cas, afin d'engager des poursuites contre leurs auteurs.

Quant à Joséphine épouse Amani, 1ère adjointe au maire de Didiévi, elle a partagé son inquiétude face à ce phénomène et souhaité que les années à venir, le département enregistre " zéro" feu de brousse pour le bonheur des populations.

Aux populations venues nombreuses, colonel Kassamba Aboubakar, secrétaire exécutif du Comité national de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse, a indiqué que Didiévi est une zone très sensible. C'est pourquoi il a salué les campagnes de sensibilisation anticipées initiées par le maire Brice Kouassi qui a, par ailleurs, souhaité que cette 25e édition se déroule dans la commune, afin de changer le comportement de ses administrés.

Selon le colonel Kassamba, le comité national qu'il dirige est confronté à des facteurs bloquants, notamment les moyens financiers. Ses besoins, a-t-il confié, s'évaluent à près de 9 milliards de FCfa. Il s'agit d'équiper les 1444 comités villageois de lutte constitués dans les localités.

De 2016 à 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 23 morts selon le colonel Kassamba Aboubakar.

Yéboué Kouamé-Kouassi, président du Conseil régional du Bélier (Crb) a, quant à lui, exhorté les populations à mettre fin à cette pratique nuisible. Puis, il a souhaité que le ministère appuie le Crb dans la création à Toumodi d'un arboritum dont l'objectif visé est de créer une micro-forêt pour préserver les espèces en voie de disparition. "Le plus grand mal de notre région, ce sont les feux de brousse. Merci d'être là pour nous aider à nous sauver nous-mêmes", a conclu Yéboué Kouamé-Kouassi Pascal.

Notons que le Comité villageois de Didiévi a reçu 2 vélos, des machettes et des bottes pour lutter contre les feux de brousse.