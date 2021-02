Cote d'Ivoire: Mtv Shuga Babi - La saison 2 débarque sur Youtube et Rti 2

Mtv Shuga Babi, la série de sensibilisation et d'éducation à la santé sexuelle destinée aux jeunes, revient pour une deuxième saison. Les premiers épisodes ont déjà été diffusés le 30 janvier sur la deuxième chaîne de télévision ivoirienne (Rti 2) et le 4 février sur la plateforme Youtube. Pour évoquer le retour de la série, une conférence de presse a été organisée le 4 février, à Cocody. On retient, en substance que la série à succès reste fidèle aux fondamentaux. C'est-à-dire sensibiliser au Vih/Sida et aux comportements sexuels à risques en restant le plus proche possible des mœurs locales.

La nouvelle saison comporte 8 épisodes d'une durée moyenne de 22 minutes, suivis d'un documentaire qui fait intervenir des personnes vivant avec le Vih dans la vie réelle. Près de 3 mois ont été nécessaires pour réaliser les différents tournages à Abidjan et Grand-Bassam. De nombreux thèmes relatifs au Vih/Sida sont abordés. Notamment l'autotest, la connaissance du statut sérologique. Mais aussi des thèmes annexes tels que la violence basée sur le genre, le sexe transactionnel communément appelé "Bizi", le port du préservatif, ou encore les stigmatisations des personnes vivant avec le Vih.

L'on pourra découvrir au fil des épisodes des célébrités ivoiriennes telles que Meiway, Suspect 95, Josey ou la danseuse Zota. La série se veut aussi un canal de révélation de nouveaux talents, en donnant leur première chance à plusieurs jeunes acteurs. Mtv Shuga Babi est produit par la fondation Mtv Staying Alive, avec l'appui financier de l'organisation internationale Unitaid.

Il faut souligner que cette version réalisée en Côte d'Ivoire est la première version d'Afrique francophone de la série originelle «Mtv Shuga» lancée au Kenya en 2009.