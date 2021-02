Sénégal: «le cri de l'ifanbondi» - le nouveau recueil de poèmes de amadou moustapha dieng

«Le cri de l'ifanbondi». C'est le titre du recueil de poèmes du journaliste et chef de desk Culture de la radio Sud Fm, Amadou Moustapha Dieng sorti mardi dernier, 2 février.

Dans l'ouvrage publié aux Editions Feu de Brousse, l'auteur y évoque plusieurs thèmes relatifs à la Casamance à travers les différents poèmes. Il s'agit par exemple de la «dimension culturelle et cultuelle de la recherche de la paix», l'insécurité avec les «coupeurs de route qui commettent tout type d'attaques, parfois le trafic chanvre indien et la coupe de bois».

Dans «Le cri d'ifanbondi», Amadou Moustapha Dieng parle aussi des difficultés liées à l'éducation dans certains villages de la Casamance et à l'accès à la santé dans le Kalunay. «Une zone très enclavée qui est aussi belle et attrayante, toutefois du fait de son emplacement, elle est peu délaissée en termes de réalisation d'infrastructures de base », soutient l'auteur qui n'a pas manqué de relever l'érosion côtière dans l'Ile de Carabane. Le journaliste salue toutefois «la grande capacité de résilience des femmes de la Casamance, l'image de la femme qui est au cœur du recueil et d'ailleurs le poème liminaire les Pies incomprises».

Par rapport au titre du livre, Amadou Moustapha Dieng explique : «il renvoie à quelque chose d'hybride, une sorte de tension dans la teneur, dans la matière qui transparait même à travers le vocabulaire, la transcription scripturale du groupe de mots qui le compose et qui renvoie à une force qui m'a habité dans cette écriture». Il poursuit : «le désir presque mortel d'exprimer un sentiment ineffable et qu'il a fallu assouvir en buvant l'eau des mangroves du Sud jusqu'à la lie et le limon mais ce cri on ne l'entend pas, on le vit dans l'intimité totémique de son âme et ensuite, on suit son écho et le silence qui l'englobe».

Président du Collectif des jeunes poètes, Amadou Moustapha Dieng a publié en 2012 son premier recueil de poèmes intitulé «L'Ombre d'un fleuve». Il est également lauréat du prix littéraire Alioune Diop de l'ASPA avec son poème «Yoonu suf, sur les routes du sable».