Afrique: Récurrence de l'audit du fichier électoral au Sénégal - Un toilettage en question

Alors que les opérations d'audit du fichier électoral sont en passe d'être lancées, avec les derniers ajustements devant être apportés hier, vendredi, au cours de la rencontre entre membres de la Commission cellulaire du dialogue politique et experts cooptés par Era, le cabinet choisi à l'occasion, des questions ne manquent de se poser sur la récurrence de ce toilettage du fichier électoral.

Un toilettage qui s'opère hors période de révision des listes électorales et presque à chaque élection majeure au Sénégal ! Qu'est ce qui explique le recours permanent des acteurs politiques à un audit du fichier ? Est-ce une constante ou même une spécificité du modèle démocratique sénégalais ? Traduit-il une marque de stagnation ou plus de regain du système électoral, toujours articulé même sous certaines nuances autour du Code consensuel de 1992 ? Esquisses de réponse touchant une problématique qui a abouti dernièrement au Sénégal au report à plusieurs reprises d'élections locales initialement programmées au 01 décembre 2019, prolongeant du coup le mandat des élus locaux, devenus presque «illégaux».

ABABACAR FALL, EXPERT ELECTORAL : «Fondamentalement, ces audits n'ont pas remis en cause la fiabilité du fichier à part... »

«L'audit du fichier électoral est une opération normale et nécessaire lorsque les acteurs politiques ne se font pas confiance entre eux et lorsque mêmes ces acteurs-là, surtout ceux de l'opposition n'ont pas confiance en l'administration électorale. Dans le cadre de notre pays, plusieurs audits, environ six (6) ont été menés entre 1999, veille de la première alternance à 2017, à la suite de la refonte partielle. Fondamentalement, ces audits n'ont pas remis en cause la fiabilité du fichier à part quelques marges d'erreurs marginales. Maintenant, on peut comprendre qu'il soit tout à fait légitime de se poser quelques interrogations au vu de certains constats relevés à la suite du parrainage citoyen comme condition de validité des candidatures à l'élection présidentielle de 2019, en plus des difficultés notées dans la production et distribution des cartes électeurs.

Concernant la tenue des élections locales, leur report est dû à plusieurs facteurs dont la longueur des travaux de la commission du dialogue politique ainsi que la mise en œuvre tardive des points d'accords sur l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Il faut le rappeler qu'ils étaient des exigences fortes de l'opposition. Tout cela a eu pour conséquence le non-respect du calendrier électoral, ce qui est quand même regrettable dans la mesure où le mandat des conseillers départementaux et municipaux a expiré depuis très longtemps, les mettant dans une situation d'illégalité. Pour moi, cette condition qui est l'audit du fichier électoral n'est pas absolument nécessaire. Mais dès l'instant qu'une des parties prenantes au dialogue, et représentant un segment important dans la classe politique n'a pas confiance et émet de sérieux doute sur la fiabilité du fichier et du processus électoral, il devient impératif de vider ce contentieux.

Un processus électoral transparent, inclusif et qui respecte tous les principes d'intégrité électorale est le meilleur gage pour la tenue des élections libres et démocratiques. On ne peut pas forcément considérer ce toilettage du fichier comme un signe de stagnation démocratique. Il faut un retour de la confiance entre les acteurs et trouver une solution définitive à cette question, en confiant par exemple la gestion du fichier à une autorité indépendante. C'est une perspective qu'on peut envisager. Le débat sur le fichier électoral n'est pas spécifique au Sénégal. Dans tous les pays africains en général, c'est cette question qui divise souvent les acteurs politiques, et qui est la source de tous les conflits électoraux que nous connaissons en Afrique pour la plupart ».