Sénégal: Bombardements des positions rebelles d'Aticka - Des Ziguinchorois entre inquiétudes et exaltation

Vers la fin du mois de janvier, les militaires sénégalais ont procédé à des tirs à l'arme lourde pour repousser les combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc, aile Atika) qui s'opposaient au retour des populations déplacées, dans leurs villages respectifs. Un mois plus tard, des Ziguinchorois restent partagés sur ces opérations de sécurisation.

«Je suis pour cette opération d'une grande envergure menée par l'armée sénégalaise. Je crois que l'heure a véritablement sonné pour siffler la fin de la récréation. J'ai entendu dire que les militaires ont fait tomber plus de trois bastions des rebelles appartenant au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc).» C'est le constat, couplé d'un brin d'espoir, de Moussa Badji, résidant au quartier Soucoupapaye, dans la ville de Ziguinchor.

Trouvé non loin du rond-point Aline Sitoé Diatta, en face de la grande porte de la gare routière, ce conducteur de moto-taxi communément appelé Jakarta et qui suit de près les actualités concernant les opérations de bombardements, estime que c'est une grande avancée et une bonne chose. Pendant longtemps, dit-il, les populations qui habitent non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau ont tenté de gagner leurs villages. «Elles ont beaucoup souffert de cette crise. C'est le moment de rentrer chez elles. S'il est vrai que des positions ont été reprises par l'armée, je ne fais que m'en réjouir», souligne celui-ci.

Pour lui, il est «grand temps que l'armée réagisse avec force pour traquer les rebelles et reprendre le contrôle de leurs positions au profit des habitants de ces villages». Ce jeune homme, né dans la commune de Ziguinchor, il y a juste 29 ans, soutient qu'il ne peut pas comprendre que cette crise perdure encore. Poursuivant, ce dernier indique que l'armée devrait continuer à ratisser large pour sécuriser davantage les populations et «participer activement à leur retour». Un retour, selon lui, gage de stabilité dans ces zones longtemps plongées dans une situation de «ni paix ni guerre». Aussi, s'empresse-t-il d'ajouter que ces bombardements, qui ont abouti à la reprise des bases rebelles, doivent se poursuivre pour rassurer les populations. «Avec ces opérations de sécurisation, l'armée a montré aux citoyens de ces villages qu'elle était de leur côté, et qu'elle est prête à les protéger quoiqu'il puisse arriver. Je salue cet acte de l'armée», jubile le jeune Badji.

Suivant de près la discussion, un homme d'une cinquantaine d'années, assis à côté du garage et au milieu des «Jakartamen», affirme, quant à lui, que le fait de pilonner les positions rebelles à l'aide de l'arme lourde va apeurer davantage les populations qui, depuis des années, sont dans la psychose totale. Ce dernier, ayant requis l'anonymat, pense que l'armée a bien fait de traquer les rebelles. En revanche, dit-il, il fallait y aller avec une autre stratégie, tout en mettant de côté les frappes à l'arme lourde. «Je m'inquiète pour ces habitants depuis que j'ai appris que l'armée s'attaquait aux combattants d'Atika avec toute une artillerie. J'imagine leur peur et angoisse. Je ne suis pas contre les assauts de l'armée parce que tout cela est fait dans l'intérêt des populations. Il faut qu'elles reviennent. Ces villages leur appartiennent. Elles ne connaissent que leurs zones. Je me demande même pourquoi les rebelles s'opposent à leur retour. Cependant, je pense que l'armée doit y aller avec un peu de souplesse pour rassurer les populations. Parce que quand on a peur, on n'a plus envie de rien du tout. Cette crise, nous en avons marre», lance-t-il avec insistance.

Contacté par téléphone, un membre du Collectif des cadres de la Casamance exprime toute sa reconnaissance à l'armée sénégalaise qui poursuit ces opérations de nettoyage au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau. Selon lui, à terme, de telles actions permettront aux populations de retrouver la joie de vivre.