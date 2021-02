Congo-Brazzaville: Télécommunications - Quatre nouvelles localités connectées au réseau mobile

Les villages Loulombo, dans le Pool, Minga et Mouindi dans la Bouenza et Les Sarra dans le Kouilou ont désormais accès à la téléphonie mobile, grâce au Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques (Fasuce) qui y a récemment inauguré les infrastructures relatives.

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, président du Fasuce, a lancé officiellement les réseaux dans ces départements jusque-là privés de téléphonie mobile.

Face à la forte demande en desserte des communications électroniques des populations, le gouvernement du Congo prescrit de couvrir dans le cadre du plan d'action 2021 une dizaine de nouvelles localités en réseau mobile, précisément à la voix, sms et à la data à partir d'un réseau de 2.75G, appelé edge.

L'année dernière, en effet, plusieurs districts se sont réjouis d'avoir accès à la téléphonie mobile grâce au Fasuce, à l'instar de Bokoma dans le département de la Cuvette, Bouanela dans la Likouala et Mboubée dans les Plateaux, dont les sites inaugurés le 21 novembre fonctionnent à merveille et permettent l'essor d'une nouvelle économie.

Le gouvernement congolais s'est fixé l'objectif de couvrir les zones blanches, c'est-à-dire non couvertes par un réseau mobile, et de réduire la fracture numérique avec à terme des projets ayant un impact social et économique.

« Avec les inaugurations des antennes, en pleine zone d'accès difficile, les localités connectées se décomplexent », a déclaré Léon Juste Ibombo. « L'accès à l'internet, à la téléphonie mobile et au service financier numérique n'est plus l'affaire exclusive de Brazzaville et de Pointe-Noire ou de grands centres urbains », a-t-il souligné.

Secrétaire du Fasuce, le directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce), Louis-Marc Sakala, s'est réjoui de ce que ces localités ne soient plus isolées.

« Vous êtes désormais connecté au reste du Congo mais pas seulement à Brazzaville et Pointe-Noire mais aussi au monde entier. Aujourd'hui vous pouvez appeler toute la planète depuis votre antenne. Ces localités qui étaient avant mises à l'écart sont connectées et cela grâce aux efforts et la volonté du président de la République », a-t-il ajouté.

Le ministre Ibombo a indiqué que grâce à l'opérationnalisation de ce fonds, 30 localités ont déjà été connectées et 13 établissements scolaires équipés en salles multimédia.

Le budget d'environ 1 milliard 600 mille FCFA prévu cette année s'inscrit également dans la poursuite des équipements des salles multimédia dans les établissements scolaires concernés, les lycées techniques Sathoud à Dolisie, Victor-Augagneur et Poaty-Bernard à Pointe-Noire qui sont désormais opérationnels.

L'installation des salles multimédia dans différents établissements scolaires, notamment collèges, lycées et universités constitue la deuxième phase du Fasuce.

Lancé en 2020, le Fasuce veut promouvoir une politique d'inclusion numérique au profit des communautés rurales et d'autres couches défavorisées de la population afin qu'elles bénéficient des mêmes opportunités.

A l'heure où les pouvoirs publics sont confrontés au problème de financement des zones rurales isolées et d'accès difficiles par les opérateurs, le Fasuce est une réponse concrète pour permettre à chaque Congolais d'accéder à un minimum de services de communications électroniques, voix et données, à des tarifs abordables et non discriminatoires, quelle que soit sa localisation géographique.