Burkina Faso: Formation professionnelle - Plus de 300 militaires et policiers radiés désormais outillés

Afin de se faire une idée des différentes formations et préparer la sortie des bénéficiaires, des sorties -terrain conduites par le HCRUN et le ministère en charge de la formation professionnelle se sont déroulés sur l'ensemble du territoire.

De Banfora à Dédougou en passant par Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Dori, Kaya et Ziniaré, le constat est le même : les bénéficiaires apprécient l'offre de formation qui va leur permettre de monter leurs propres business .

Les différentes formations ont débuté en novembre 2020 pour une durée de deux mois. Au terme desdites formations, le HCRUN et le ministère en charge de la formation professionnelle ont tenu aller vers les bénéficiaires, dans leurs ateliers pour se faire une idée de ce qui a été dispensé comme modules, recueillir leurs préoccupations pour une suite heureuse de leur réinsertion sociale.

C'est le cas à Kaya où l'ex militaire, inscrit en mécanique auto à remercié le HCRUN et le gouvernement pour cette initiative. Déjà, au terme de sa formation il a été sollicité sur le terrain. Ses premières prestations ont rassuré ses clients et surtout son chef d'atelier qui ne tarit pas d'éloges à son égard. L'ex radié visiblement engagé, a confié que son projet est déjà prêt et il compte ouvrir son propre garage .

même son à Ziniaré où les trois inscrits en boulangerie s'y plaisent déjà. Ils ont bénéficié des conseils de la délégation du HCRUN et du ministère en charge de la formation professionnelle pour évoluer dans leurs nouvelles carrière.

Madou Dembelé, Severin Nikiema et André Roch Tamini, sont déjà projetés sur l'avenir qu'ils espèrent radieux. C'est aussi le cas pour les autres inscrits en mécanique de précision, en maintenance informatique, en électromécanique, en soudure , etc.

Dans l'ensemble, les bénéficiaires ont salué la disponibilité et le don de soi des formateurs qui saluent la démarche des autorités qui permettra aux ex policiers et militaires de se réinsérer socialement . Ces derniers ont tenu à rappeler qu'ils souhaitent obtenir des kits pour leur perfectionnement.