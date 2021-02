Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - La formation répond au marché de l'emploi

Les filières de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), inaugurée le 5 février par le président de la République, en présence de trois chefs d'Etat étrangers, sont en adéquation avec les besoins de développement, des attentes du marché de l'emploi.

« L'orientation métier, donnée à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, constitue une des réponses à la problématique du chômage des jeunes diplômés du fait de l'adéquation formation-emploi », a déclaré le secrétaire général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le Pr Bertrand Batchy, lors de l'inauguration de l'alma mater situé à Kintélé, dans la périphérie nord de Brazzaville.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a, par ailleurs, abondé dans le même sens, en mettant en exergue les domaines de pointe constituant l'offre de formation dans les onze établissements de UDSN. Il s'agit, entre autres, de: la Faculté de science et technologie; l'Institut des sciences techniques appliquées; l'École de mines, de l'hydraulique et de l'énergie; l'Institut supérieur de sciences et techniques de la communication; l'École polytechnique supérieure; la Faculté des sciences techniques; l'École supérieure de télécommunications. « Il est question de fournir au pays des compétences au service du développement », a indiqué Bruno Jean Richard Itoua.

A dire vrai, la rentrée académique à l'UDSN a eu lieu le 1er février, soit quatre jours avant que le président de la République, n'en dévoile la plaque inaugurale, en présence des présidents de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, du Niger, Mahamadou Issoufou, et du Sénégal, Macky Sall. L'Institut supérieur des sciences géographiques, environnement et aménagement, celui de l'architecture, d'urbanisme, bâtiment et travaux publics ainsi que la Faculté des sciences appliquées font partie des établissements qui ont déjà ouvert leurs portes aux apprenants.

« L'ouverture de l'Université est séquentielle avec l'option de l'étoffer progressivement au gré de la mobilisation des ressources », a précisé le ministre de l'Aménagement, de l'Equipement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya, soulignant que dans tous ces compartiments, l'UDSN est construite sur une superficie de 350 hectares. A terme, cette deuxième université publique du pays sera constituée de 53 bâtiments, pouvant accueillir environ 30 000 étudiants.