Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Joseph Kignoumbi Kia Mboungou se positionne en porte-parole de la jeunesse

Le président de La « Chaîne » et deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, a déposé son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 21 mars prochain, le 6 février à la Direction générale des affaires électorales (DGAE).

Dénonçant le processus électoral en cours qui souffre, d'après lui, de tous les maux dont la fraude et un corps électoral non maîtrisé, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou a également peint un tableau sombre de la situation sur tous les plans. « Doutant de la capacité de régénération du pouvoir actuel pour traduire l'espérance des Congolais en réalité et à la demande de la base de mon parti et des Congolais, j'ai pris l'engagement de me présenter à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Je ne cesserai d'affirmer que le Congo a besoin d'une autre majorité politique pour construire le véritable changement souhaité et attendu par le peuple congolais », a-t-il déclaré dans les locaux de la DGAE.

Deuxième aux élections présidentielles de 2002 et en 2009, Joseph Kignoumbi Kia-Mboungou a occupé les derniers rangs au scrutin présidentiel de 2016. En effet, le candidat Kignoumbi se propose de relever plusieurs défis. Il s'agit notamment de rassembler au-delà des appartenances politiques et ethniques, construire un Etat véritablement démocratique. Il entend également lutter pour une meilleure gestion et une réelle distribution de la richesse nationale ; faire respecter le bien public ; lutter contre le chômage chaotique des jeunes ; diversifier les pôles de croissance économiques pour sortir du tout pétrole.

« ... Convaincu que la construction d'une nouvelle société implique une révolution des mentalités, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, porte-parole de la jeunesse, des élèves et étudiants, des retraités, des travailleurs, enfin du peuple congolais, se propose de les conscientiser et de les moraliser. La jeunesse est la plus marginalisée et la plus vulnérable », a conclu Joseph Kignoumbi Kia Mboungou.