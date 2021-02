Egypte: Le Canal de Suez réalise 5,6 mds d'USD en 2020 en dépit du Covid-19

Le Service d'information du Gouvernement (SIG) a confirmé que le Canal de Suez a résisté aux rétombées négatives de la pandémie mondiale du Coronavirus et a réussi à relever de nombreux défis résultant de la crise, dont le plus important était le ralentissement du commerce mondial et la regression des indices des économies du monde, indique un rapport publié samedi par le SIG.

Ce rapport comprend des infographies qui jettent la lumière sur la résilience du canal de Suez malgré la baisse du prix du baril de pétrole et la perturbation du commerce mondial.

Il a souligné que le canal avait appliqué une kyrielle de mesures attrayantes et flexibles liées aux politiques de marketing et de tarification pour transmettre et attirer de nouveaux clients, ce qui s'est reflété clairement dans le nombre record enregistré par le canal en termes de nombre de navires de passage et cargos, ainsi que les institutions internationales louant la grande importance que joue le canal dans le mouvement de navigation internationale et stimulant les investissements en Egypte.

En ce qui concerne les gains du canal de Suez dus à ces facteurs, le rapport a indiqué que l'augmentation du nombre de bateaux traversant le canal en 2020 au cours de l'année 2019 s'élevait à 913, tandis que le nombre de navires de marchandises diverses traversant le canal dans le même année s'élevait à 293 navires. Le canal a également attiré 686 méthaniers en 2020, en plus de 114 pétroliers sur la route Amériques-Asie.

Le rapport a évoqué certaines attestations internationales concernant le canal de Suez, soulignant qaue l'organisation ARGUS a déclaré que les mesures de facilitation du transit par le canal de Suez ont contribué à attirer les méthaniers en provenance des États-Unis vers l'Asie du Nord-Est, tandis que le Conseil international maritime et balte a confirmé que le trafic de navigation dans le canal de Suez augmentait malgré l'épidémie du virus Corona, en outre, la Société financière internationale a indiqué que la situation géographique de l'Égypte la qualifiait pour devenir un centre commercial entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique via le canal de Suez.

De son côté, Fitch a souligné que le canal de Suez continue de stimuler la croissance des investissements en Égypte, notamment dans le domaine des infrastructures, a ajouté le rapport.

Pour sa part, le FMI a prévu également que les revenus du canal de Suez passeraient à 7,4 milliards de dollars en 2024/2025, a indiqué le rapport précisant que la Commission économique et sociale des Nations Unies pour les États d'Asie occidentale CESAO avait souligué qu'à la lumière de la pandémie du Coronavirus, les flux de revenus du canal de Suez sont restés stables en 2019/2020.