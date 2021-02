Egypte: Le Président inspecte le projet du centre intégré de transport

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a inspecté aujourd'hui, le projet de centre de transport intégré situé sur 300 feddans, au nord de l'intersection de la route de Suez avec la rocade, et en face de l'aéroport international du Caire.

Le centre de transport en commun comprend tous les composants intégrés pour le transport des citoyens et des voyageurs, y compris une gare routière internationale, un arrêt de transport régional, un centre commercial, un complexe administratif, des zones de de loisir et des restaurants, un hôtel, en plus des ateliers du quatrième ligne du métro.

La situation géographique du projet se situe au milieu des axes, reliant entre les routes principales de la République avec les grandes routes de la République, elle est aussi proche de l'aéroport international du Caire, afin de faciliter le mouvement interne et externe des passagers, ce qui contribue à réduire les densités de trafic au Caire, à faciliter et à diminuer le temps de trajet, ainsi qu'à réduire les taux de consommation de carburant et à préserver l'environnement.

De sa part, M. le Président Al-Sissi a dirigé que le centre de transport en commun, ainsi que sa gare international, comprennent tous les services au plus haut niveau, afin de s'intégrer avec le développement du réseau routier, environnant, dans le but de faciliter la circulation vers et depuis le centre. Comme la route de Suez a été développée d'une largeur de 9 voies de circulation pour chaque direction, ainsi que la construction d'une route soutenant la rocade, ayant 8 voies de circulation pour chaque direction. Outre, la construction d'une nouvelle route reliant la rocade avec la route de Suez et l'axe de Mohamed Naguib.

M. le Président a également inspecté les projets de développement des routes et des axes dans les régions est du Caire, en particulier ceux qui relient les ponts et les routes de Madinet Nar Al-Gadida avec la route de Suez et la rocade. Ainsi que les routes et les ponts à Madinet Nasr, afin de faciliter la circulation des citoyens, en particulier Al-Hay Al-Tamen, où on construit actuellement des axes longitudinales et transversales, pour relier ses routes principales avec la route de l'Autostrade et la route de Suez.

De sa part, M. le Président a exigé l'accélération de la mise en œuvre et l'achèvement de ces projets, pour réduire la pression de la circulation dans les rues principales, accélérer le mouvement des citoyens et économiser le carburant. En plus, de la coordination minutieuse entre toutes les agences de l'État, afin de profiter des opérations de construction en cours pour les routes, visant à renouveler les services dans le cadre de ces projets, y compris les nouveaux réseaux d'assainissements, au lieu des anciens délabrés, selon les plus hauts normes de qualité pour servir les habitants de ces zones.