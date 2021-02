Afrique: CHAN 2020 - Houcine Ammouta (Maroc) - « Ça va être difficile, mais on peut gagner »

Le Maroc affronte le Mali, dimanche en finale de la sixième édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN).

Sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, les hommes de Houcine Ammouta visent la victoire et écrire une nouvelle ligne intitulée «Lions de l'Atlas» dans le palmarès de la compétition. Les Lions de l'Atlas pourraient imiter la RD Congo (2009 et 2016) et décrocher un second sacre dans le CHAN Total après celui signé à domicile en 2018 sur ses terres. Cette fois, ça sera au Cameroun que les coéquipiers du capitaine Ayoub El Kaâbi essayeront de préserver leur bien.

« Contre le Mali, le Maroc est favori sur la base des indicateurs de performance. Que ce soit en possession de balles, nombre de passes, tirs, corners, buts et occasions. Mais ce n'est pas un message que je passe à mes joueurs. Chaque match a sa réalité, donc si on veut refaire la même performance, il va falloir refaire les mêmes efforts sur le plan physique, technique, tactique et mental. Ça va être difficile, mais on peut gagner ce match à condition qu'on crée les mêmes occasions.

Sur le déroulement de la compétition, j'ai beaucoup appris au contact des différentes équipes, j'ai regardé tous les matchs. Mais ce qui me marque c'est la qualité des infrastructures. A Douala, au stade de la Réunification, c'était magnifique c'était à la hauteur. Je souhaite beaucoup de bien au Cameroun pour les prochaines compétitions qui auront lieu ici, notamment la Candidature dans un an.

Le fait que le Mali ait joué plusieurs matchs dans ce stade de Yaoundé n'est pas un avantage pour lui. Puisque la qualité du stade est la même partout, c'est les mêmes que nous avons au Maroc. Je crois que la différence se fera au niveau technico-physique et mental. Dans notre équipe règne un climat de confiance de détermination pour remporter ce titre, » a confié Houcine Ammouta.

