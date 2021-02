Afrique: Union africaine - Félix Tshisekedi succède à Cyril Ramaphosa

C'est fait, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est désormais président de l'Union africaine depuis ce samedi 6 février 2021. L'évènement a eu lieu en visioconférence depuis le siège de l'institution panafricaine à Addis-Abeba, en Éthiopie, dans le cadre de la 34è session ordinaire.

La 34ème session ordinaire de l'UA s'est ouverte par la passation de témoin entre l'ancien président Matamela Ramaphosa Cyril et l'entrant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. « Arts, culture et patrimoine : des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons », telle est la thématique de l'UA sous la mandature de Félix Tshisekedi (2021-2022). Toutefois, cette thématique globale s'incruste dans la vision panafricaine du nouveau président de l'institution panafricaine avec un accent appuyé sur le développement de l'Afrique et de son peuple.

Dans son discours, le tout premier dans sa nouvelle posture de président en exercice de l'UA, Félix Tshisekedi a salué les avancées dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Il a appelé ses pairs africains à « conjuguer les efforts pour renforcer la paix et la sécurité et à poursuivre l'opérationnalisation de cette structure pour assurer une réelle intégration économique de l'Afrique. Selon la Banque mondiale, la Zlecaf pourrait apporter à l'Afrique 450 milliards de dollars de revenus supplémentaires, soit une hausse de 7%. Là-dessus, Félix Tshisekedi reste convaincu qu'elle représente un cadre d'indépendance économique pour l'Afrique et en appelle à son démarrage dès ce mois de février 2021.

Il promet un mandat qu'il veut fructueux à la tête de l'organisation panafricaine. Bien qu'il demeure dans la continuité des actions entreprises par ses prédécesseurs, Félix Tshisekedi tient à apporter sa touche propre durant son mandat. Il se concentrera sur le développement durable par et pour le peuple africain. Il entend assurer le bien-être intégral du peuple africain avec un intérêt accru pour la paix et la sécurité. A cela s'ajoutent de querelles et autres différends entre pays voisins. Il sera aussi attentif sur l'évolution de la pandémie à coronavirus qui décime dans tout le continent de sorte à faciliter l'accès au vaccin, mais aussi, assurer une bonne prise en charge des malades.

La sécurité alimentaire et la transformation agricole pour éviter de dépendre toujours des pays étrangers fait aussi partie de la feuille de route du chef de l'Etat congolais qui, par ailleurs, exhorte l'Afrique à se prendre en charge dans ce secteur. La feuille de route du nouveau président en exercice de l'UA inclut également l'éducation, l'égalité des sexes, la justice climatique, la liberté d'expression et de religion. « Ma vision est celle d'une Union africaine au service du peuple », a lancé Félix Tshisekedi qui croit dur comme fer que le moment est venu d'investir dans l'homme, ou mieux, dans le capital humain.

Il est à noter que cette passation de pouvoir est intervenue dans un contexte particulier de la pandémie de Covid-19 avec ses effets dévastateurs en Afrique et ailleurs. Felix Tshisekedi qui a déjà mis en place un panel de haut niveau pour l'accompagner dans cette mission devra faire face à de nombreux défis lors de son mandat d'un an. Outre la récente progression de la pandémie de Covid-19 sur le continent qui frappe durement les services de santé et les économies du continent, il devra aussi avoir un regard attentif sur le litige autour du barrage du Nil, sur les conflits dans le Tigré éthiopien, le Sahel, la République centrafricaine et l'Est de la RDC.