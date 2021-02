Afrique: 34e sommet de l'UA - Elections de la commission, pandémie et conflits au menu

Addis-Abeba — Le 34e sommet ordinaire de l'Union africaine (UA) s'est ouvert, samedi, avec comme ordre du jour la pandémie de la Covid-19, les élections de la Commission de l'UA, et d'autres points urgents en matière de paix et de sécurité, dont le conflit du Sahara occidental.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, prend part à ce sommet en qualité de représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La session de cette année, inscrite sous le thème : "arts, culture et patrimoine : des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons", se tient par visioconférence en raison de la pandémie du Covid-19.

Comme tous les quatre ans, la Commission de l'UA élira les candidats à la présidence, à la vice-présidence et les six commissaires.

Les départements Affaires politiques et Paix et sécurité ne font plus qu'un, tout comme les départements Affaires économiques et Infrastructure et énergie. A ce titre, un rapport sera présenté par le président rwandais, Paul Kagame.

Le vote est habituellement à bulletin secret mais, cette année, étant donné les mesures sanitaires liées à la Covid-19, ces élections se tiendront en ligne.

Le président sortant, Moussa Faki Mahamat, est le seul candidat à sa propre succession. S'il est réélu, il sera le premier président à obtenir un second, et dernier, mandat.

Si les élections sont suspendues, l"UA devrait éviter un report tardif et s"arranger pour organiser des nouvelles élections le plus tôt possible.

Lors de ce sommet, qui réunira les dirigeants des 55 membres, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, prendra la présidence de l'UA, assurée en 2020 par le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Ce dernier présentera le rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réponse de l'UA à la pandémie.

Le Sahara occidental, la priorité absolue

Après sa réinscription à l'agenda du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, le dossier du Sahara occidental est devenu la priorité absolue de l'UA.

Le 14e Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement a décidé de réinscrire la question du Sahara occidental à l'agenda du Conseil pour donner un nouveau souffle à ce dossier.

Lorsqu'il avait annoncé sa candidature pour un second mandat, M. Moussa Faki, avait défini le conflit du Sahara Occidental comme l'une de ses priorités au cours de la période (2021/2024).

L'année 2021 sera tout aussi importante que 2020 pour le continent, puisque la pandémie continue de faire rage. Les responsables espèrent que la zone de libre-échange continentale africaine, devenue effective le 1er janvier 2021, contribuera à stimuler le commerce africain et à contrebalancer l'impact économique majeur de la Covid-19.

Aussi, l'UA devrait dégager du temps pour aborder une série de points urgents en matière de paix et de sécurité.

Il s'agit notamment, selon Crisisgroup, de veiller au succès de l'élection de la Commission de l'UA, limiter les dégâts des violences post-électorales en République centrafricaine, gérer les répercussions du conflit au Tigré en Ethiopie.

Ce rendez-vous africain de deux jours, constitue également une occasion de s'impliquer en Libye, de redonner la priorité aux stratégies politiques au Sahel, de soutenir la Somalie pendant ses élections et au-delà.

Selon ce Think Tank, le continent est confronté à d'énormes défis, d'autant plus avec la Covid-19 qui a détourné l'attention des conflits les plus urgents et perturbé les cycles de financement en faveur des initiatives de développement et de sécurité.

"Dans la mesure où elle recevra probablement moins de financements de la part des Etats membres comme des partenaires internationaux, la capacité de l'UA à faire face à certaines crises, en particulier par la voie politique, sera plus importante que jamais", estime la même source.