Egypte: Développer le port d'Al-Hamra pour en faire un centre mondial de négoce du pétrole

Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, a affirmé, vendredi, que le secteur pétrolier continuait de développer des installations de la zone du port pétrolier d'Al-Hamra sur la côte méditerranéenne, dans le but de le transformer en un centre mondial de négoce du pétrole et un accès pour les projets de raffinage et de pétrochimie dans la nouvelle ville d'El-Alamein.

M. El-Molla a tenu ces propos lors de sa présidence de l'assemblée générale de la compagnie pétrolière (WEPCO) et de Badr Petroleum pour approuver les budgets de l'exercice 2021/2022.

Le ministère apporte un soutien total aux entreprises égyptiennes opérant dans le domaine de la prospection et de l'exploration et fournit tous les investissements nécessaires et le soutien technique et financier, afin de réaliser leurs plans visant à augmenter la production et atteindre le niveau des compagnies internationales opérant dans le même domaine, a-t-il conclu.