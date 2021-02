Congo-Brazzaville: Foot-Transferts - Bolingi à Lausanne Sport, Mazembe engage trois étrangers, Mouko quitte DCMP

Après une prestation moyenne à Ankaragucu en Turquie, Bolingi a été à nouveau prêté avec option d'achat par Antwerpen à Lausanne Sport en Suisse. Pour sa part, le gardien de but Barel Mouko a résilié son contrat avec Daring Club Motema Pembe, alors que Mazembe vient d'engager deux Ivoiriens et un Camerounais.

Alors que le mercato s'est clôturé le 31 janvier dernier, c'est à Lausanne Sport en D1 Suisse que l'attaquant international Jonathan Bolingi Mpangi Merikani (26 ans) finira sa saison. Revenu à Antwerpen en D1 Belge après quatre mois passé à Ankaragucu en Turquie où il a 15 matchs toutes compétitions confondues et inscrit un seul but, l'ancien joueur du TP Mazembe passé par Mouscron a été prêté avec option d'achat par le club d'Anvers à Lausanne Sport pour le reste de la saison. Jonathan Bolingi espère se relancer après une période de déboires, lui qui avait connu de moments cléments à l'Excel Mouscron au cours de la saison 2017-2018 (7 buts marqués en 27 matchs).

Au pays, le Tout Puissant Mazembe, qualifié pour la phase des groupes de la Ligue des champions, a renforcé ses rangs avec l'acquisition de trois autres éléments étrangers, en plus de l'arrivée du buteur de la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK) Jean Baleke Othos. Il s'agit des Ivoiriens Ousmane Diallo (23 ans) et Ibrahima Diaby, et le défenseur camerounais Fernando Bongnyang.

Transfuge d'Africa Sport d'Abidjan, Ousmane Diallo vient en booster à l'attaque des Corbeaux du Grand Katanga alors qu'Ibrahima Diaby, latéral gauche en provenance de la Société Omnisport de l'Armée (SOA) va dynamiser le flanc gauche de Mazembe, avec un apport offensif considérable. Les deux joueurs ont signé pour cinq ans. Ancien capitaine de Don Bosco de Lubumbashi, le défenseur camerounais Fernando Bongyanga vient s'ajouter au nombre des défenseurs axiaux des Corbeaux et devra faire face à la concurrence.

Enfin, l'on annonce le départ officiel du gardien de but international congolais de Brazzaville Barel Mouko du Daring Club Motema Pembe (DCMP). Les difficultés financières du club sont la raison principale de la résiliation de son contrat à l'amiable avec les Immaculés. L'expérimenté gardien de but passé par Lille en L1 française part alors que le club prépare un match important de la Coupe de la Confédération contre Al Ahly Benghazi de Libye. Mouko serait en pourparlers avec des clubs de son pays, le Congo-Brazzaville, alors que la direction du DCMP a trouvé celui qui va reprendre sa place : l'ancien gardien de but de V.Club Hervé Lomboto. Ce dernier s'entraine déjà et pourra être officialisé incessamment.