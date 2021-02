Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2, 24e journée)

Ligue 2, 24e journée

Premier but sous le maillot de Châteauroux pour Prince Ibara qui ouvre le score à Niort : sur un centre venu de la gauche, l'avant-centre des Diables rouges se jette au second poteau et claque une volée-taclée (14e). Proche du doublé à la 26e, averti à la 25e (son deuxième en autant de matches) et encore court physiquement après de longues semaines sans jouer (son dernier match avec Neftchi date du 28 novembre), il a été remplacé à la pause.

Sans lui, la Berrichonne est finalement est rattrapée par les Chamois à la 68e. Bryan Passi, titulaire au poste d'axial droit, a joué toute la rencontre.

Caen prend un point à Amiens (0-0). Titulaire au centre de la défense à trois, Prince Oniangué a été remplacé sur blessure à la 56e. Alexis Beka Beka est lui entré à la 63e. Il s'illustre à la 69e par une lourde frappe sortie en corner. Averti dans la foulée.

Alexandre Obambot, côté picard, et Jason Ngouabi, chez les Normands, étaient tous deux absents de la feuille de match.

Sans Bevic Moussiti Oko, blessé à l'ischio-jambier droit, Ajaccio est contraint au nul par l'AJ Auxerre (0-0). L'attaquant international reprendra l'entraînement la semaine prochaine.

Remplaçant, Warren Bondo est entré à la 58e lors du succès de Nancy sur Pau (1-0). Mons Bassouamina n'était pas convoqué.

Christ-Vianney Goteni n'était pas du voyage à Valenciennes, où Grenoble prend les 3 points (1-0).

Ce samedi après-midi, Le Havre reçoit le Paris FC avec Fernand Mayembo titulaire et Nolan Mbemba attendu sur le banc.

Dans le même temps, Troyes accueille Toulouse avec Dylan Saint-Louis titulaire. Eden Massouema est, lui, toujours porté disparu.

Au classement, Troyes reste en tête avec 47 points, Grenoble est 3e avec 44 points.

Longtemps relégable, Ajaccio est désormais 10e avec 32 points, devant Caen et Niort, 11e et 12e avec 30 points, Le Havre, 14e (27 points), Dunkerque, 15e (26), Nancy, 16e (25) et Guingamp, 17e et premier non relégable avec 23 points. Châteauroux reste lanterne rouge avec 5 points de retard sur l'EAG.