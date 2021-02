Togo: Surdoués

Plus on est jeune et plus les nouvelles technologies sont un jeu d'enfant.

Gabriel Kodjo Kloussè et Jacques Koffi Sidzo 12 ans et Fidèle Kouassi (14 ans), consacrent leurs loisirs à développer des jeux vidéos ou des logiciels mathématiques ludiques.

Ces trois développeurs en terme sont des assidus de l'OPEM, l'Observatoire panafricain pour l'école et le métier.

Ce centre, fondé par Victor Afanou, ingénieur, propose des formations en codage et développement. Il attire de plus en plus d'adolescents doués et de jeunes attirés par les technos.