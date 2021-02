Congo-Brazzaville: Annulation des motions de déchéance des gouverneurs de provinces - Gilbert Kankonde apporte des précisions

Pour le patron de la Territoriale congolaise, n'étaient concernés par son message du 3 février 2021, qui réhabilitait certains gouverneurs déchus par leurs Assemblées provinciales, que les gouverneurs de Bas-Uélé, de Maniema et de Nord-Ubangi.

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, a encore émis un télégramme destiné aux gouverneurs des provinces et présidents des Assemblées provinciales dans lequel il a apporté des précisions sur sa précédente communication faite aux mêmes responsables provinciaux sur les motions de censure et de défiance contre des gouverneurs.

Dans ce courrier du 5 février, en effet, ce membre du gouvernement central indique que son précédent message du 3 février avait pour objectif de rappeler à ses destinataires la stricte application des procédures dans l'exercice des moyens de contrôles parlementaires.

Pour le ministre Gilbert Kankonde, n'étaient concernés par son message qui réhabilitait certains gouverneurs déchus par leurs assemblées provinciales que les gouverneurs de Bas-Uele, de Maniema et de Nord-Ubangi. « Leurs motions de défiance ou de censure ont été votées à leur absence pendant qu'ils étaient à Kinshasa pour répondre à l'invitation officielle de la hiérarchie, en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire constitutionnellement organisée e garantis », a expliqué le patron de la Territoriale congolaise. Et d'insister sur la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.

A propos de ce télégramme du 3 février, rappelle-t-on, il avait été retenu que le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, avait réhabilité tous les gouverneurs déchus par les Assemblées provinciales de leurs provinces respectives. « Toutes les motions de défiance ou de censure votées contre les gouverneurs des provinces pour participation aux travaux de la conférence des gouverneurs, consultations nationales initiées par le chef de l'Etat, sont nulles et non avenues », pouvait-on lire dans ce télégramme, qui avait également évoqué cette jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.

En attendant la décision pertinente de cette haute cour au cas par cas, avait poursuivi le ministre Kankonde, j'en appelle les gouverneurs des provinces concernés à rejoindre leurs postes respectifs.