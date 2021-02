Sénégal: Communication politique - Lorsque les médias locaux font l'affaire des acteurs à la base

Pour communiquer directement avec les populations, les responsables politiques à la base font de plus en plus confiance aux médias locaux. Saint-Louis ne fait pas exception à la règle.

En termes de communication, les responsables politiques, une fois à la base, font très souvent recours aux médias locaux. À l'image des autres régions du pays, cette pratique est en vigueur à Saint-Louis. Membre du Bureau politique et du Secrétariat national du Parti démocratique sénégalais (Pds), Djibril Sakho soutient, avec véhémence, que cette stratégie de communication politique permet de faire d'une pierre deux coups.

D'abord, il permet d'aborder les problèmes liés aux spécificités de la région mais aussi des thèmes d'actualité nationale. À travers ces médias de proximité, souligne-t-il, les acteurs politiques ont la possibilité de se prononcer sur les questions immédiates, comme c'est le cas à Saint-Louis avec l'érosion côtière et maritime, l'avancée de la mer, les raz-de-marée récurrents, les problèmes de la brèche, des sinistrés de Diougob, du renouvellement des licences de pêche, etc.

De l'avis de M. Sakho, les acteurs politiques peuvent aussi s'exprimer à partir des médias locaux pour aborder les questions nationales relatives à l'insalubrité, à l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, entre autres. Par ailleurs, il a laissé entendre que les médias locaux permettent au gouvernement de savoir ce qui se passe réellement dans les 14 régions du pays, de recueillir les avis, positions, points de vue, remarques et autres suggestions formulés par les populations locales par rapport à l'élaboration et à la mise en œuvre des différents projets et programmes de l'État.

L'art de gérer la cité

Abondant dans le même sens, Sago Bâ, responsable de l'Alliance pour la République (Apr) à Khor et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) à Saint-Louis, rappelle que la politique est l'art de gérer la cité. « Donc, nous devons, dit-il, en tant qu'acteurs politiques, nous rabattre régulièrement sur les médias locaux pour discuter avec les populations sur les problèmes qui concernent la cité, sur le développement de la ville tricentenaire, les problèmes d'inondation, la forte crue du fleuve, les priorités, les inquiétudes et autres préoccupations des populations ».

Mamadou Sakho, responsable communal de Rewmi, estime que les médias locaux permettent aux concitoyens de comprendre rapidement les déclarations des acteurs politiques qui ont souvent la possibilité de s'exprimer en langues nationales et de s'adresser à l'opinion publique nationale à partir des régions qui, il faut bien le reconnaître, constituent le pays réel.

Selon Diadji Guèye, responsable du Parti socialiste (Ps), les médias locaux permettent de toucher le maximum d'auditeurs. Il rappelle, à cet effet, que le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a eu l'occasion d'animer des émissions interactives diffusées en synchronisation avec toutes les chaînes de radios de la place. Selon lui, cela a non seulement permis à l'édile de communiquer, mais aussi à ses médias locaux de se faire des rentrées d'argent. En d'autres termes, précise-il, c'est un partenariat win-win.

En dehors des médias locaux, les médias du mainstream sont, presque tous, représentés dans les régions. Et sur ce point, le socialiste Diadji Guèye est formel lorsqu'il affirme qu'il ne peut plus supporter le fait que certains leaders politiques se déplacent avec des journalistes depuis Dakar pour aller faire des déclarations dans les régions « alors que tous les organes de presse sont bien représentés dans ces mêmes régions ». « Nous devons faire confiance aux acteurs des médias locaux qui sont chargés de remonter l'information de la base vers le sommet », poursuit-il.

Une collaboration incontournable

D'après l'administrateur général du site ndarinfo.com, Cheikh Sadibou Sèye, « les acteurs politiques font de plus en plus confiance aux médias locaux qui maîtrisent les spécificités du terroir et sont prompts à aider les hommes politiques à véhiculer des messages politiques sur place ». Il rappelle que suite à la réalisation de son film documentaire intitulé « Les sirènes de Mboumbaye » et axé sur les difficiles conditions de vie et de travail des femmes du Gandiolais, lesquelles s'activent dans l'ostréiculture, il y a eu des réponses politiques satisfaisantes. Ces dernières, poursuit-il, ont permis à ces « braves femmes de se retrouver, séance tenante, avec un appui de neuf millions de FCfa, des pirogues, des gants, des bottes et autres matériels de travail ».

Cheikh Bâ, rédacteur en chef de la radio communautaire Banlieue/Fm de Pikine/Saint-Louis, par ailleurs administrateur du site golbertmedia.com, qualifie d «'idéal » cette collaboration entre acteurs politiques et médias locaux. « Ces acteurs politiques ne doivent pas nous sous-estimer, car il vaut mieux avoir avec soi les médias locaux que contre soi », soutient-il. De son point de vue, en période électorale surtout, les médias locaux sont incontournables dans le cadre des différentes actions de communication entreprises par les leaders politiques.

Tout en saluant la possibilité offerte quasiment à tout le monde par la presse locale de s'adresser aux populations, Sago Bâ, de l'Apr, estime qu'il y a des personnes malintentionnées qui profitent de ces facilités pour véhiculer des informations fausses avec la volonté délibérée de nuire. « Il faut que les journalistes professionnels se ressaisissent et se réorganisent pour séparer la bonne graine de l'ivraie. Ce sera une manière de sauver leur corporation », précise-t-il.