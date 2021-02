Congo-Brazzaville: Coopération - La France offre du matériel de formation à l'Ecole militaire génie travaux (EGT)

L'ambassade de France au Congo a offert, le 5 février, du matériel de formation d'une valeur de 96,5 millions FCFA à l'Ecole militaire génie travaux (EGT) de Makabandilou, située dans la banlieue nord de Brazzaville.

Le don, composé d'une pelle hydraulique et de divers matériels pour équiper la filière « eau » de l'EGT, vient, d'une part, compléter les équipements dont dispose déjà l'Ecole et, d'autre part, renforcer ses capacités à former de nouveaux élèves en génie civil.

Lors de la cérémonie de remise du matériel, l'attaché de défense près l'ambassade de France au Congo, le Colonel Rémy Cazenave-La Vie, a remis symboliquement des clés de la pelle hydraulique au directeur général de l'EGT, le Colonel Immath Mouyoki.

Ouverte en 2009, l'EGT est l'une des quatorze écoles nationales à vocation régionale du continent africain, fruit de la coopération de défense franco-congolaise. Ce statut lui offre un rayonnement international important qui se matérialise notamment par l'accueil de nombreux stagiaires officiers et sous-officiers en provenance de toute l'Afrique. Actuellement, dix-neuf nationalités sont représentées.

Par ailleurs, la formation des stagiaires est l'opportunité de tisser des liens, et de promouvoir l'interopérabilité des forces armées du continent africain.

L'EGT est le projet phare de la coopération franco-congolaise. L'école fonctionne grâce aux financements des Etats congolais et français. La France assure, par exemple, l'alimentation de deux cents stagiaires ainsi que la fourniture en produits d'hygiène, des équipements de protection individuelle et fournitures scolaires. Elle finance également, en partie, les supports pédagogiques. En fonction des besoins de l'Ecole, le matériel est ponctuellement acheté par la mission de coopération et de défense française et remis à l'EGT.

Le matériel qui vient compléter celui d'un tractopelle en juin 2020 illustre une fois de plus toute la profondeur de la coopération de défense entre les deux pays.