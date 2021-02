Congo-Kinshasa: Un budget de 1,98 milliard de dollars américains pour répondre aux besoins humanitaires

Cette enveloppe sollicitée vise à répondre aux besoins des 9,6 millions de personnes les plus vulnérables à travers le pays.

Le Plan de réponse humanitaire pour la République démocratique du Congo (RDC) pour 2021 prévoit d'offrir une assistance urgente à 9,6 millions de personnes vulnérables. A en croire le coordonnateur humanitaire dans le pays, un budget de 1,98 milliard de dollars américains devra être mobilisé pour répondre à ces besoins.

Justifiant ce budget, le coordonnateur humanitaire en RDC, David McLachlan-Karr, a rappelé, dans un communiqué du 4 février 2021, la crise humanitaire complexe et profonde que le Congo continue de traverser. « Le nombre de personnes ayant besoin d'assistance et de protection est de 19,6 millions en 2021, en augmentation par rapport au début de 2020 (15,6 millions) », a-t-il expliqué.

A l'en croire, le Plan de réponse humanitaire pour 2021 reflète l'appel coordonné de plus de 400 partenaires opérationnels, ONG nationales, ONG internationales et agences des Nations unies, impliqués dans la réponse humanitaire en RDC, en coordination avec les efforts du gouvernement congolais. Il faudra, précise le coordonnateur humanitaire, 1,98 milliard de dollars américains à la communauté humanitaire en RDC pour répondre aux besoins des 9,6 millions de personnes les plus vulnérables. « En 2020, seulement 36 % du budget requis pour le Plan de réponse humanitaire ont été mobilisés. Cette année, il faudra redoubler d'efforts pour répondre à l'ensemble des besoins urgents », encourage-t-il.

Une tension à l'échelle mondiale

Le coordonnateur humanitaire en RDC reconnait, par ailleurs, que la réponse humanitaire est sous tension à l'échelle mondiale en raison de multiples crises. Cependant, fait-il savoir, la stabilité de la région dépendra également de la situation en RDC, de la résolution des conflits, de l'aide apportée à l'assistance humanitaire et des contributions pour un développement à plus long terme. « Aussi, en 2021, nous aurons encore besoin de la généreuse contribution des donateurs au Plan de réponse humanitaire pour sauver des vies, assister les personnes les plus vulnérables, assurer leur accès aux services sociaux de base et renforcer la protection de milliers de personnes affectées par la crise », a indiqué David McLachlan-Karr.

Le coordonnateur humanitaire en RDC a, en outre, fait savoir qu'en 2020, la situation humanitaire dans le pays a été particulièrement difficile. Selon lui, les conflits armés et violences, les épidémies, les catastrophes naturelles ainsi que l'impact socio-économique de la covid-19 ont considérablement exacerbé les vulnérabilités déjà existantes, dans un contexte marqué par un manque structurel d'accès aux services essentiels. Malgré ces défis, a-t-il rappelé, la communauté humanitaire a pu venir en aide à 6 millions de personnes grâce aux efforts des partenaires et à la générosité des bailleurs.

A l'en croire, en 2021, la population de la RDC continuera de faire face à des besoins humanitaires pressants. « Avec 5,2 millions de personnes déplacées, la RDC accueille actuellement le deuxième plus grand nombre de personnes déplacées au monde. Le pays accueille également 527 mille réfugiés provenant de pays voisins. L'insécurité alimentaire a atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré », a souligné David McLachlan-Karr. Citant l'analyse de Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), il a estimé que 19,6 millions de personnes seront confrontées à une insécurité alimentaire sévère et aiguë entre janvier et juin 2021, arguant que « plus de 3,4 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë ». « Les conflits armés continuent d'avoir un impact très fort sur une population déjà très vulnérable, en particulier dans l'est du pays, et dont les faibles acquis restent fragiles. La situation humanitaire pourrait empirer si une assistance n'était pas fournie rapidement pour satisfaire les besoins fondamentaux des plus vulnérables », a alerté David McLachlan-Karr.