Ile Maurice: La nébuleuse Clear Ocean

C'est connu depuis un moment, c'est Rainbow Construction Ltd, une des compagnies de Soopramanien Kistnen, qui a érigé les barrières à Pomponette où Clear Ocean Hotel and Resort (COHR) voulait construire un hôtel.

Pendant que la boîte mail de Soopramanien Kistnen révèle ses pratiques douteuses avec la directrice de COHR, une autre série de fuites avait attribué un rôle majeur à Yogida Sawmynaden dans la genèse du projet.

Dans une enquête publiée en novembre 2019 et intitulée «Pomponette Leaks», l'express avait associé le nom de Yogida Sawmynaden au projet de Pomponette. Du moins nous avions révélé que selon un email de Rocky Boodhoo, représentant local de Clear Ocean Hotel and Resort (COHR) - qui a été entendu cette semaine dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen - c'est à travers Yogida Sawmynaden que la directrice de COHR allait, le 21 décembre 2015, rencontrer Showkutally Soodhun puis le Premier ministre d'alors, Sir Anerood Jugnauth. «1st meeting will be at 10h45 at the office of Yogida, then he will accompany us to PMO», écrivait Rocky Boodhoo le 17 décembre 2015 dans un email à sa directrice, Miranda Hartzenberg-Meyer. Le 21 décembre 2015, Miranda Meyer avait bien rencontré le Premier ministre et elle avait publié la photo sur page Facebook avec la légende «it went fantastic». Fantastique au point où le 10 avril 2017, les promoteurs obtiennent bien le bail pour occuper les terres de Pomponette grâce à l'ultime signature de Pravind Jugnauth, Premier ministre. La suite de l'histoire, elle, est moins fantastique avec les difficultés financières du groupe, une forte opposition au projet et au final son abandon.

Entre-temps, il y a eu l'érection des barrières. Coïncidence, c'est Soopramanien Kistnen, «l'ami» de Yogida Sawmynaden, qui a obtenu le contrat.

Aujourd'hui la boîte mail de Soopramanien Kistnen révèle des secrets sur ce qui se passait dans les coulisses et jette encore plus de doutes sur les réelles intentions de Miranda Hartzenberg-Meyer. Les travaux coûtent officiellement Rs 4,5 millions. Quand Kistnen envoie sa facture, la réponse de la directrice de COHR est intrigante: «Enlevez 'Phoenix Trust' dans la facture. Mettez juste 'Miranda'. Quand l'argent sera dans votre compte, vous allez payer mon compte à Maurice et vous pourrez dire que vous me remboursez et il n'y aura pas de taxe.»

Elle envoie ensuite un deuxième email: «Comme plan B envoyez-moi la même facture au nom de 'Miranda Meyer Interiors.» Visiblement, il y avait là une opération de round-tripping ou d'évasion fiscale.

Qui était au courant de cette pratique? Qui en bénéficiait? Est-ce que ce projet, de sa genèse à son abandon, aurait pu conduire à l'assassinat de Kistnen? Autant de questions qui sont aujourd'hui sur la table de la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath.