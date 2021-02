Ile Maurice: Sawmynaden était le conseiller en affaires de Kistnen

De tous les courriels que la MCIT a découverts dans la boîte mail de Soopramanien Kistnen, c'est celui qui est peut-être le plus révélateur. Il démontre que le ministre du Commerce en exercice aidait bien la victime du meurtre à offrir ses services au gouvernement.

Nous sommes le 11 décembre 2019. Yogida Sawmynaden a été reconduit, à l'issue des élections de no- vembre, dans le fauteuil de ministre du Commerce. À 19h36, de son adresse «yogida@intnet.mu» il envoie un email à Soopramanien Kisten. Pas de salutations, pas de contexte, pas de «FYI» ; visiblement, Soopramanien Kistnen attendait cette correspondance. Voilà pourquoi sans doute Yogida Sawmynaden va directement au contenu: c'est le format d'une lettre, pré-rédigée en mode «fill in the blanks». Soopramanien Kistnen n'a qu'à y inclure la date, le nom de son entreprise et sa signature. Le reste, même le destinataire, c'est Yogida Sawmynaden qui l'a rédigé.

La lettre pré-rédigée et envoyée par le ministre doit être envoyée au Senior Chief Executive du ministère de l'Éducation. Objectif: que Final Cleaning Ltd, une des compagnies de Kistnen, soit reconnue comme un fournisseur de services de nettoyage des bâtiments du ministère de l'Éducation. Le format envoyé par Yogida Sawmynaden n'a en tout pas été copié-collé d'un site internet. Le ministre y inclut tout un paragraphe pour présenter l'entreprise de Kistnen : «We have a wide range of experience in the cleaning and maintenance of building, we both undertake floor and facade cleaning whatever the surface or height».

Pour corser le tout, Soopramanien Kistnen reprend la lettre mot à mot en y ajoutant la date, son nom, et sa signature, il l'imprime et l'envoie effectivement au Senior Chief Executive du ministère de l'Éducation, ce qui en fait une «unsolicited bid». Les documents qui ont fuité des Casernes centrales ne disent pas si effectivement Final Cleaning Ltd a bien été reconnue par le ministère de l'Éducation comme un fournisseur et si effectivement des contrats de nettoyage lui ont été alloués.

Ce qui est sûr par contre, c'est que ces deux documents ont tendance à abonder dans le sens des affirmations de Koomadha Sawmynaden. Il avait déclaré sous serment que Soopramanien Kistnen lui avait dit que Yogida Sawmynaden lui avait demandé de proposer ses services de nettoyage à la STC. «Il devait proposer un chiffre supérieur pour qu'une autre compagnie remporte l'appel d'offres et ladite compagnie allait le compenser à travers des commissions», avait expliqué le frère de Yogida Sawmynaden. Sauf qu'ici il n'est pas question de la STC, mais du ministère de l'Éducation. L'enquête judiciaire doit à présent établir s'il s'agissait ou pas d'un modus operandi avec des rouages confirmés.

Autre certitude: l'épouse de Yogida Sawmynaden, la notaire Wenda Sawmynaden, offrait aussi ses services à Soopramanien Kistnen. Au moins une fois, elle s'est chargée du transfert d'actions dans une des compagnies de Kistnen, à savoir Shark Construction Ltd. Cela en soi n'a rien de douteux à moins que Yogida Sawmynaden n'ait donné un autre coup de pouce à travers cette entreprise.